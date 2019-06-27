Девушки и группа смерти: что ждет наших на Евробаскете-2019 В четверг в Сербии и Латвии стартует женский чемпионат Европы.

Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с командами Сербии, Бельгии и Белоруссии. Кто попал в состав нашей команды, чем сильны соперники и что нас ждет на этом турнире? «Советский спорт» изучил ситуацию.

КТО ИГРАЕТ?

Состав на Евробаскет был объявлен еще в понедельник. Во вторник команда отправилась в Сербию – сначала в Белград самолетом, потом – в Зренянин на автобусе. Где и проведет три матча группового раунда.

– У нас – очень молодая и перспективная сборная, – отмечал президент РФБ Андрей Кириленко. – В которой есть большой потенциал. В перспективе, наша команда в ближайшие 10 лет может доминировать в Европе. Правда, конкретно от предстоящего турнира ожидания неоднозначные. Мы можем выиграть золото, а можем не выйти из группы. Я лично больше всего жду стабильной игры – такую, как девушки показывали в товарищеских матчах в рамках подготовки. Если не будет откровенных провалов, если команду не залихорадит, то результат выйдет достойный!

На самом деле, сборную России совсем уж молодой не назовешь. Да, многим девушкам – по 20-25 лет, но есть и ветераны. Что, конечно, неплохо – ведь опыт в предстоящих играх серьезно пригодится. Здесь особая ставка – на Евгению Белякову (32 года). Которая много лет на виду в УГМК, плюс имеет опыт выступлений в женской НБА. Ее зрелость, умение настроить партнеров и стойкость в ключевые моменты высоко ценится главным тренером Олафом Ланге. То же относится к Елене Бегловой (31 год), Анне Лешковцевой (32), Анастасии Логуновой и Анастасии Шиловой (обеим – по 28 лет).

Однако главная звезда команды – конечно, Мария Вадеева. При том, что ей всего 20, дочь известного баскетболиста Алексея Вадеева уже почти пять лет в главной команде страны – выступала еще на Евробаскете-2015 под руководством Анатолия Мышкина. И уже тогда была главным скорером и главной подбирающей в составе! Мария пропустила начальный этап подготовки, поскольку задержалась в Лос-Анджелесе – где в первом матче женской НБА набрала 24 очка! Менеджмент «Спарск», за который выступает Вадеева, конечно, не хотел пускать ее обратно, в Европу.

– Алана Берд (партнерша россиянки по клубу, – Прим. ред.) мне сказала: «Давай сюда паспорт, никуда не поедешь!». А Шиней Огвумике и вовсе предложила: «Давая я в сборной сыграю вместо тебя!», – смеялась молодая центровая.

Шиней, правда, в состав бы не попала все равно – гражданство у нее неподходящее (американское, российского – нет). Так что Вадееву, в конце концов, отпустили. И с первых дней в команде она вновь стала явным лидером. С которым и связаны основные надежды российских болельщиков на предстоящем чемпионате Европы.

С КЕМ ИГРАЕМ?

– С жеребьевкой нам не повезло. Попали в «группу смерти», – вздыхала та же Вадеева, а с ней – и все болельщики команды.

Что правда, то правда – соперницами россиянок по предварительному раунду стали сборные Сербии, Бельгии и Белоруссии.

Чтобы вы понимали:

– Белоруски на Евробаскете-2015 заняли четвертое место.

– Бельгийки сделали то же самое на чемпионате мира (!) в прошлом году, а ЧЕ-2017 закончили с бронзой.

– Сербки стали третьими на Олимпийских играх в Рио, на Евробаскете-2015 завоевали золото. Плюс они – хозяйки турнира, а уж как умеют в Сербии болеть за свои сборные, рассказывать не надо.

Так что да – нам действительно придется непросто. При этом сборную России никто не назовет заведомым аутсайдером группы.

КАКОВЫ ШАНСЫ?

До 2013 года команда России была лучшей в Европе. Мы выиграли четыре золота Евробаскета (последнее – в 2011-м), взяли две бронзы Олимпийских игр (2004, 2008, плюс в 2012-м остались четвертыми) и три серебра чемпионата мира (1998, 2002, 2006). Казалось, так будет всегда, но в 2013-м все резко обрушилось. Чемпионат Европы того года во Франции команда откровенно провалила, оставшись только 13-й. И разовая неудача оказалась не разовой. С тех пор мы не смогли отобраться на Игры в Рио и два ЧМ, а на Евробаскете не поднимались выше шестой позиции (в 2015-м).

Сейчас все снова может измениться. Да, с одной стороны – у нас серьезно омоложенный состав и нет суперзвезд, за исключением Вадеевой. С другой – подготовку к ЧЕ подопечные Ланге провели на ура! В товарищеских матчах были биты сборные Латвии, Швеции, Испании (действующие чемпионки Европы!), Италии, Сербии (предстоящие соперницы по группе) и Турции. Единственное поражение нам нанесли лишь француженки – и то, в овертайме. Именно это и отметил Кириленко, когда говорил про «стабильность» – наши баскетболистки действительно выглядят ровно, играют без откровенных провалов, уверенно проводят концовки и уже доказали, что на равных способны бороться с сильнейшими командами Европы. Конечно, все это не означает, что в официальных матчах картина не изменится. Но если прекрасные коленки не дрогнут, россиянкам по силам не просто выйти в плей-офф (для этого будет достаточно всего одной победы в группе). Но и действительно поспорить за медали турнира.

ОТБОР НА ИГРЫ

«БЕЛГРАД» ПИШЕМ, «ТОКИО» – В УМЕ

На Евробаскете-2019 у нашей сборной задача не только поехать в Белград, где состоятся все матчи плей-офф. Но и выполнить условие отбора на Олимпиаду-2020 в Токио. Для этого необходимо пробиться в топ-6. Именно шесть лучших сборных по итогам ЧЕ попадут в олимпийскую квалификацию, которая состоится 15-21 июня 2020 года.

ФОРМАТ ТУРНИРА

По итогам группового раунда в плей-офф проходят три лучшие команды из каждой четверки. Сборные, занявшие 1-е места, попадают напрямую в четвертьфинал, остальные в – 1/8 финала. Все игры плей-офф состоятся в Белграде 2-7 июля.