Девушки и группа смерти: что ждет наших на Евробаскете-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июня 2019 09:00БаскетболМысин Николай

Девушки и группа смерти: что ждет наших на Евробаскете-2019

В четверг в Сербии и Латвии стартует женский чемпионат Европы.

Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с командами Сербии, Бельгии и Белоруссии. Кто попал в состав нашей команды, чем сильны соперники и что нас ждет на этом турнире? «Советский спорт» изучил ситуацию.

КТО ИГРАЕТ?

image

Состав на Евробаскет был объявлен еще в понедельник. Во вторник команда отправилась в Сербию – сначала в Белград самолетом, потом – в Зренянин на автобусе. Где и проведет три матча группового раунда.

– У нас – очень молодая и перспективная сборная, – отмечал президент РФБ Андрей Кириленко. – В которой есть большой потенциал. В перспективе, наша команда в ближайшие 10 лет может доминировать в Европе. Правда, конкретно от предстоящего турнира ожидания неоднозначные. Мы можем выиграть золото, а можем не выйти из группы. Я лично больше всего жду стабильной игры – такую, как девушки показывали в товарищеских матчах в рамках подготовки. Если не будет откровенных провалов, если команду не залихорадит, то результат выйдет достойный!

На самом деле, сборную России совсем уж молодой не назовешь. Да, многим девушкам – по 20-25 лет, но есть и ветераны. Что, конечно, неплохо – ведь опыт в предстоящих играх серьезно пригодится. Здесь особая ставка – на Евгению Белякову (32 года). Которая много лет на виду в УГМК, плюс имеет опыт выступлений в женской НБА. Ее зрелость, умение настроить партнеров и стойкость в ключевые моменты высоко ценится главным тренером Олафом Ланге. То же относится к Елене Бегловой (31 год), Анне Лешковцевой (32), Анастасии Логуновой и Анастасии Шиловой (обеим – по 28 лет).

Однако главная звезда команды – конечно, Мария Вадеева. При том, что ей всего 20, дочь известного баскетболиста Алексея Вадеева уже почти пять лет в главной команде страны – выступала еще на Евробаскете-2015 под руководством Анатолия Мышкина. И уже тогда была главным скорером и главной подбирающей в составе! Мария пропустила начальный этап подготовки, поскольку задержалась в Лос-Анджелесе – где в первом матче женской НБА набрала 24 очка! Менеджмент «Спарск», за который выступает Вадеева, конечно, не хотел пускать ее обратно, в Европу.

Алана Берд (партнерша россиянки по клубу, – Прим. ред.) мне сказала: «Давай сюда паспорт, никуда не поедешь!». А Шиней Огвумике и вовсе предложила: «Давая я в сборной сыграю вместо тебя!», – смеялась молодая центровая.

Шиней, правда, в состав бы не попала все равно – гражданство у нее неподходящее (американское, российского – нет). Так что Вадееву, в конце концов, отпустили. И с первых дней в команде она вновь стала явным лидером. С которым и связаны основные надежды российских болельщиков на предстоящем чемпионате Европы.

наши

С КЕМ ИГРАЕМ?

image3

– С жеребьевкой нам не повезло. Попали в «группу смерти», – вздыхала та же Вадеева, а с ней – и все болельщики команды.

Что правда, то правда – соперницами россиянок по предварительному раунду стали сборные Сербии, Бельгии и Белоруссии.

Чтобы вы понимали:

– Белоруски на Евробаскете-2015 заняли четвертое место.

– Бельгийки сделали то же самое на чемпионате мира (!) в прошлом году, а ЧЕ-2017 закончили с бронзой.

– Сербки стали третьими на Олимпийских играх в Рио, на Евробаскете-2015 завоевали золото. Плюс они – хозяйки турнира, а уж как умеют в Сербии болеть за свои сборные, рассказывать не надо.

Так что да – нам действительно придется непросто. При этом сборную России никто не назовет заведомым аутсайдером группы.

все группы

КАКОВЫ ШАНСЫ?

image2

До 2013 года команда России была лучшей в Европе. Мы выиграли четыре золота Евробаскета (последнее – в 2011-м), взяли две бронзы Олимпийских игр (2004, 2008, плюс в 2012-м остались четвертыми) и три серебра чемпионата мира (1998, 2002, 2006). Казалось, так будет всегда, но в 2013-м все резко обрушилось. Чемпионат Европы того года во Франции команда откровенно провалила, оставшись только 13-й. И разовая неудача оказалась не разовой. С тех пор мы не смогли отобраться на Игры в Рио и два ЧМ, а на Евробаскете не поднимались выше шестой позиции (в 2015-м).

Сейчас все снова может измениться. Да, с одной стороны – у нас серьезно омоложенный состав и нет суперзвезд, за исключением Вадеевой. С другой – подготовку к ЧЕ подопечные Ланге провели на ура! В товарищеских матчах были биты сборные Латвии, Швеции, Испании (действующие чемпионки Европы!), Италии, Сербии (предстоящие соперницы по группе) и Турции. Единственное поражение нам нанесли лишь француженки – и то, в овертайме. Именно это и отметил Кириленко, когда говорил про «стабильность» – наши баскетболистки действительно выглядят ровно, играют без откровенных провалов, уверенно проводят концовки и уже доказали, что на равных способны бороться с сильнейшими командами Европы. Конечно, все это не означает, что в официальных матчах картина не изменится. Но если прекрасные коленки не дрогнут, россиянкам по силам не просто выйти в плей-офф (для этого будет достаточно всего одной победы в группе). Но и действительно поспорить за медали турнира.

ОТБОР НА ИГРЫ

«БЕЛГРАД» ПИШЕМ, «ТОКИО» – В УМЕ

На Евробаскете-2019 у нашей сборной задача не только поехать в Белград, где состоятся все матчи плей-офф. Но и выполнить условие отбора на Олимпиаду-2020 в Токио. Для этого необходимо пробиться в топ-6. Именно шесть лучших сборных по итогам ЧЕ попадут в олимпийскую квалификацию, которая состоится 15-21 июня 2020 года.

ФОРМАТ ТУРНИРА

По итогам группового раунда в плей-офф проходят три лучшие команды из каждой четверки. Сборные, занявшие 1-е места, попадают напрямую в четвертьфинал, остальные в – 1/8 финала. Все игры плей-офф состоятся в Белграде 2-7 июля.

распи

09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
26/06 20:00Футбол
Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/06 17:00Футбол
Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
25/06 10:15Хоккей
Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/06 17:45Футбол
«Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимитаРешение Исполкома РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21 взорвало чат редакции. Считайте, что мы и вас туда добавили.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
26/06 21:15Футбол
Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову»
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
Новости
10:20 Хоккей Шипачев продлил контракт с «Динамо»
10:13 Футбол «Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека
09:59 Футбол Австралия и Индонезия могут принять чемпионат мира 2034 года
09:43 Футбол «Челси» планирует выкупить Ковачича у «Реала»
09:19 Футбол «Оренбург» сыграет с «Копенгагеном» на сборе в Австрии
09:12 Футбол Маурицио Сарри: Выкуриваю по 60 сигарет в день, после матчей это необходимо
08:59 Хоккей «Вегас» обменял Хаулу в «Каролину»
08:28 Футбол Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
08:23 Теннис Рафаэль Надаль: Мне уже 33 года, нужно беречь силы
07:46 Футбол Джефферсон Фарфан: Если ты силен психологически, тебя ничто не остановит
07:20 Футбол Видео дня: Руни забил гол ударом со своей половины поля
07:13 Футбол Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль»
06:34 Футбол Сборная США обыграла Панаму на Кубке КОНКАКАФ
06:23 Формула-1 Алонсо может снова стать пилотом «Феррари»
06:19 Баскетбол Марк Газоль продолжит играть за «Торонто»
01:47 Футбол Голкипер «ПСЖ» Ареола может стать частью сделки по трансферу Доннаруммы
01:18 Футбол Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго
01:11 Футбол «Бенфика» объявила о переходе Фелиша в «Атлетико»
01:01 Футбол «Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта
00:51 Футбол Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика