Перерождение «Зенита». Питерцы готовы пошуметь в Евролиге

Встряска была ожидаема. И ожидаемо же стала кардинальной. Новый главный тренер – Хави Паскуаль – обновил состав чуть менее, чем полностью. «Зенит» покинули сразу восемь баскетболистов. Включая почти всех перечисленных выше – тех самых, кто приходил в клуб под дебют в Евролиге в статусе потенциальных или даже вполне состоявшихся звезд. Из Питера уехал и Айон, и Альбиси, и Ренфро. И до кучи еще пять игроков. Включая Тима Абромайтиса, Антона Понкрашова, Колтона Айверсона и – неожиданно – капитана команды Евгения Воронова. Ему не стали продлевать контракт, так что один из лучших россиян по игре в защите теперь носит форму «Химок».

Само собой, такие результаты почти не оставляли шансов, что Евролига решит сохранить питерский клуб в составе участников и снова выдаст ему wild card. В итоге «Зенит» спас… коронавирус. Отмена результатов предыдущего сезона привела к тому, что новый пройдет с теми же клубами. Сине-бело-голубые внезапно получили второй шанс в Европе. И постарались сделать все, чтобы его использовать.

Но эффект вышел прямо обратный ожидаемому. «Зенит» предстал перед болельщиками не столько командой, сколько списком добротных имен. Которые мало и плохо взаимодействовали друг с другом на площадке, а отдельным персонажам еще просто не хватало старания. В итоге случился провал. Не только в Евролиге, где от питерцев многого не ждали. Но даже в Лиге ВТБ! На момент остановки сезона «Зенит» на внутренней арене шел на шестой строчке, проигрывая даже «Парме». А в главном клубном турнире Европы и вовсе гордо замыкал таблицу, имея в активе всего 8 побед (в 28 матчах).

Получив wild card в Евролигу, «Зенит» стал третьим нашим клубом в главном турнире Европы. И затеял масштабную перестройку, подписав немало ярких звезд. Тут и ветеран «Реала» Густаво Айон, и плеймейкер сборной Франции Эндрю Альбиси, и сильный защитник Алекс Ренфро, когда-то блиставший в «Енисее», а после поигравший в целой россыпи команд Евролиги (от «Бамберга» до «Барселоны»). И много других. Плюс, конечно же, заслуженный и титулованный тренер – Жоан Пласа.

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Причем нельзя сказать, какая из этих потерь особо существенна. Конечно, обидно, что не раскрылся Айон, или что Альбиси, еще год назад бравший бронзу ЧМ-2019 в Китае в составе Франции, не прижились в «Зените». С другой стороны – никто из них реально не доказал, что работает на команду, а не на личную статистику. Была ли здесь недоработка Пласы или нехватка желания и турнирных амбиций со стороны самих игроков, сказать сложно. Но факт – за исключением отдельных матчей, все эти ребята смотрелись бледно. Явно не отрабатывая свои большие зарплаты и не подтверждая надежды болельщиков. Если ЦСКА было обидно расставаться с Ховардом Сент-Росом, а «Химкам» - с Энтони Гиллом (их не сумели удержать именно из-за нехватки денег в платежной ведомости, а значимость самих баскетболистов не подвергалась сомнениям), то «Зениту» жалеть вовсе не о ком.

Тут главная задача – чтобы история не повторилась впредь. Уже с другими новичками клуба.

КТО ПРИШЕЛ?

А новичков хватает. Паскуаль собирал состав под себя. У него, конечно, не было таких ресурсов, как у ЦСКА и «Химок». Но все же бюджет у «Зенита» под Евролигу увеличился в разы, так что гендиректор команды Александр Церковный вполне мог позволить главному тренеру позвать пару звезд.

И их нашли на рынке. Причем звезд неплохих.

«Зенит» в принципе все лето фигурировал в разных трансферных слуха куда активнее, чем два других российских клуба Евролиги. В Питер «отправляли» и Алексея Шведа, и Грега Монро, и Ника Калатеса, и Анте Томича. Никто из них туда не доехал, но дыма без огня не бывает. И раз слухи плодились, значит, переговоры все-таки велись – с той или иной степенью серьезности. Что помешало таким громким переходам, рассуждать можно долго, но, по сути, бессмысленно. Важно другое – с амбициями у «Зенита» порядок. И свою крупную рыбу в океане значимых переходов он все равно выловил.

Главной стал, наверное, Кевин Пангос. Канадец пару лет назад раскрылся в составе «Жальгириса», с которым обыграл ЦСКА в матче за 3-е место Евролиги в Белграде. После чего уехал в «Барселону», но пропустил почти весь сезон из-за травмы. Это, конечно, сильно ударило по перспективам защитника пробиться в основной состав каталонцев, где звезд хватает без него. Так что Кевин здраво рассудил, что лучше заново попробовать свои силы в другом клубе. И в нынешнем «Зените» ему отведена роль лидера. Как в игровом смысле (Пангос, все же, плеймейкер). Так и во всех остальных.

Вторым значимым приобретением стал Алекс Пойтресс. Свой первый год в Европе он провел в «Галатасарае», где быстро доказал, что может быть полезен на обеих половинах площадки, но больше, все-таки, в атаке (набирал по 12,9 очка за игру). Их связка с Пангосом – одно из главных оружий «Зенита». И первые матчи сезона уже подтвердили: Паскуаль не прогадал, собрав Кевина с Алексом в своей команде.

Из других усилений отметим Дениса Захарова – одного из прежних лидеров «Енисея», который явно заслужил возможность проявить себя на более высоком уровне. А так же Артураса Гудайтиса, Кей-Си Риверса (знакомого нашим болельщикам по выступлениям за «Химки» несколько лет назад) и Билли Бэрона – пожалуй, главного атакующего игрока в текущем составе питерцев. Ну и, конечно, Виталия Фридзона. Капитан сборной России уже не молод (все-таки, 35 лет). Но еще очень полезен, как классический 3&D-защитник. С его-то опытом, с его дальним броском и с его самоотдачей в обороне он может многое привнести в результаты «Зенита». Даже не в плане статистики, а в качестве примера и мотиватора для других игроков.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

Во время предсезонки «Зенит» дважды дал бой ЦСКА (да, оба раза уступил, но с общей разницей всего в 8 очков), а на старте Лиги ВТБ уверенно переиграл «Химки» - причем, на их площадке! Паскуаль смог систематизировать нападение своих подопечных, которое не зависит от конкретного игрока (как, например, у «Химок» от Шведа), при этом наладил железную дисциплину. Это не значит, что «Зенит» теперь – гранд, способный замахнуться на плей-офф Евролиги. Но существенный прогресс очевиден – по сравнению с прошлым годом. А значит, удивлять «Зенит» способен не только в Лиге ВТБ. Но и в Евролиге.

Тут главное, чтобы хватило сил и свежести. Состав у питерцев собрался неплохой. Но молодость в его плюсы не входит – почти всем лидерам по 30 лет. В важный момент это может сказаться.