Евролига возвращается. Чего ждать от российских команд в новом сезоне?

Несмотря на вторую волну коронавируса, заставившую руководство Евролиги внести ряд существенных добавок в регламент турнира, начинать его нашим командам придется без раскачки. Первый же стартовый свисток, который прозвучит в Стамбуле в 20:30 по московскому времени, запустит время матча между «Зенитом» и «Эфесом» – лидером недоигранной «регулярки»-2019/20. А через полтора часа на другом, западном конце Европы начнут выяснять отношения два признанных фаворита: «Барселона» принимает ЦСКА. В каком состоянии подходят наши клубы к турниру – и на какие результаты они могут рассчитывать?

ЦСКА: ЭКОНОМ-ВАРИАНТ СУПЕРКЛУБА

Пришли: Торнике Шенгелия («Баскония»), Никола Милутинов («Олимпиакос»).

Торнике Шенгелия («Баскония»), Никола Милутинов («Олимпиакос»). Ушли: Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич, Ховард Сент-Рос, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин.

Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич, Ховард Сент-Рос, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин. Основной состав: Джеймс (Хэккетт, Стрелниекс), Хилльярд (Ухов), Клайберн (Курбанов), Шенгелия (Фойтманн, Антонов), Милутинов (Боломбой).

Джеймс (Хэккетт, Стрелниекс), Хилльярд (Ухов), Клайберн (Курбанов), Шенгелия (Фойтманн, Антонов), Милутинов (Боломбой). Тренер: Димитрис Итудис.

Из-за последствий пандемии армейцы были несколько ограничены в финансовых средствах во время летней селекционной кампании. В прежние годы они вряд ли отпустили бы таких полезных баскетболистов, как Воронцевич и Сент-Рос, не говоря уже об отбывшем в Милан капитане команды Кайле Хайнсе. С приобретениями не густо: когда такое было, чтобы ЦСКА в межсезонье не купил ни одного защитника? И пусть пришедшие в клуб Шенгелия с Милутиновым считаются в Европе звездами первой величины, открытых вопросов по сбалансированности состава и глубине скамейки все равно хватает.

Это подтвердил и последний матч внутреннего чемпионата: не далее, как в субботу, ЦСКА дома растерял в четвертой четверти преимущество «+22» (!) и на последней секунде получил от «Пармы» решающий трехочковый – 95:97. Конечно, московский клуб все равно остается в числе основных претендентов на места в кельнском «Финал четырех» (их круг почти не изменился: «Реал», «Эфес», ЦСКА, «Барса», «Милан» вместо «Фенербахче» плюс, возможно, «Маккаби» с «Олимпиакосом») и просто обязан выходить в плей-офф Евролиги, но вот оценить его дальнейшие шансы сейчас нереально.

Показательной в этом смысле должна стать первая игра в Каталонии. Хорошо бы с участием Шенгелии – он пропустил матч с «Пармой» из-за небольшой травмы, но в Барселону вроде как летит.

«ХИМКИ»: ЭПИДЕМИЯ СРЕДИ ПЛЕЙМЕЙКЕРОВ

Пришли: Грег Монро («Бавария»), Джордан Мики («Реал»), Эрик Макколлум (УНИКС), Сергей Воронов («Зенит»).

Грег Монро («Бавария»), Джордан Мики («Реал»), Эрик Макколлум (УНИКС), Сергей Воронов («Зенит»). Ушли: Энтони Гилл, Джереми Эванс, Томас Робинсон, Крис Крамер, Евгений Валиев.

Энтони Гилл, Джереми Эванс, Томас Робинсон, Крис Крамер, Евгений Валиев. Основной состав: Швед (Йович, Макколлум, Зайцев), Бертанс (Воронов, Вяльцев), Тимма (Карасев), Жеребко (Мики, Моня), Монро (Букер, Мозгов).

Швед (Йович, Макколлум, Зайцев), Бертанс (Воронов, Вяльцев), Тимма (Карасев), Жеребко (Мики, Моня), Монро (Букер, Мозгов). Тренер: Римас Куртинайтис.

Подмосковная команда стартовала в Единой лиге ВТБ даже хуже, чем ЦСКА. За безобразной игрой против «Зенита» – с кучей потерь и промахов без сопротивления – последовало еще одно поражение в Нижнем Новгороде, зашвырнувшее «Химки» на последнее место в чемпионате. Лишь в этот понедельник, в Красноярске, с третьей попытки была добыта первая победа в сезоне, причем опять не без проблем. Химчанам приходится играть без трех плеймейкеров: Шведа, Йовича (у обоих травмы) и Макколлума (никак не доедет до России). От безысходности Римас Куртинайтис вынужден ставить на позицию разыгрывающего Дайриса Бертанса, который прежде всего снайпер, а не дирижер. Возможно, клубу придется срочно покупать еще одного иностранца, чтобы заткнуть дыру в амплуа первого «номера».