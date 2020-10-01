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Евролига возвращается. Чего ждать от российских команд в новом сезоне?
01 октября 10:00
автор: Лев Тигай
автор фото: БК «Химки»

Евролига возвращается. Чего ждать от российских команд в новом сезоне?

В четверг стартует чемпионат Евролиги-2020/21. Как и в предыдущем розыгрыше, прерванном из-за эпидемии, нашу страну представляют три клуба – ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Несмотря на вторую волну коронавируса, заставившую руководство Евролиги внести ряд существенных добавок в регламент турнира, начинать его нашим командам придется без раскачки. Первый же стартовый свисток, который прозвучит в Стамбуле в 20:30 по московскому времени, запустит время матча между «Зенитом» и «Эфесом» – лидером недоигранной «регулярки»-2019/20. А через полтора часа на другом, западном конце Европы начнут выяснять отношения два признанных фаворита: «Барселона» принимает ЦСКА. В каком состоянии подходят наши клубы к турниру – и на какие результаты они могут рассчитывать?

ЦСКА: ЭКОНОМ-ВАРИАНТ СУПЕРКЛУБА

  • Пришли: Торнике Шенгелия («Баскония»), Никола Милутинов («Олимпиакос»).
  • Ушли: Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич, Ховард Сент-Рос, Коста Куфос, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин.
  • Основной состав: Джеймс (Хэккетт, Стрелниекс), Хилльярд (Ухов), Клайберн (Курбанов), Шенгелия (Фойтманн, Антонов), Милутинов (Боломбой).
  • Тренер: Димитрис Итудис.

Из-за последствий пандемии армейцы были несколько ограничены в финансовых средствах во время летней селекционной кампании. В прежние годы они вряд ли отпустили бы таких полезных баскетболистов, как Воронцевич и Сент-Рос, не говоря уже об отбывшем в Милан капитане команды Кайле Хайнсе. С приобретениями не густо: когда такое было, чтобы ЦСКА в межсезонье не купил ни одного защитника? И пусть пришедшие в клуб Шенгелия с Милутиновым считаются в Европе звездами первой величины, открытых вопросов по сбалансированности состава и глубине скамейки все равно хватает.

Это подтвердил и последний матч внутреннего чемпионата: не далее, как в субботу, ЦСКА дома растерял в четвертой четверти преимущество «+22» (!) и на последней секунде получил от «Пармы» решающий трехочковый – 95:97. Конечно, московский клуб все равно остается в числе основных претендентов на места в кельнском «Финал четырех» (их круг почти не изменился: «Реал», «Эфес», ЦСКА, «Барса», «Милан» вместо «Фенербахче» плюс, возможно, «Маккаби» с «Олимпиакосом») и просто обязан выходить в плей-офф Евролиги, но вот оценить его дальнейшие шансы сейчас нереально.

Показательной в этом смысле должна стать первая игра в Каталонии. Хорошо бы с участием Шенгелии – он пропустил матч с «Пармой» из-за небольшой травмы, но в Барселону вроде как летит.

«ХИМКИ»: ЭПИДЕМИЯ СРЕДИ ПЛЕЙМЕЙКЕРОВ

  • Пришли: Грег Монро («Бавария»), Джордан Мики («Реал»), Эрик Макколлум (УНИКС), Сергей Воронов («Зенит»).
  • Ушли: Энтони Гилл, Джереми Эванс, Томас Робинсон, Крис Крамер, Евгений Валиев.
  • Основной состав: Швед (Йович, Макколлум, Зайцев), Бертанс (Воронов, Вяльцев), Тимма (Карасев), Жеребко (Мики, Моня), Монро (Букер, Мозгов).
  • Тренер: Римас Куртинайтис.

Подмосковная команда стартовала в Единой лиге ВТБ даже хуже, чем ЦСКА. За безобразной игрой против «Зенита» – с кучей потерь и промахов без сопротивления – последовало еще одно поражение в Нижнем Новгороде, зашвырнувшее «Химки» на последнее место в чемпионате. Лишь в этот понедельник, в Красноярске, с третьей попытки была добыта первая победа в сезоне, причем опять не без проблем. Химчанам приходится играть без трех плеймейкеров: Шведа, Йовича (у обоих травмы) и Макколлума (никак не доедет до России). От безысходности Римас Куртинайтис вынужден ставить на позицию разыгрывающего Дайриса Бертанса, который прежде всего снайпер, а не дирижер. Возможно, клубу придется срочно покупать еще одного иностранца, чтобы заткнуть дыру в амплуа первого «номера».

Под щитом дела у «Химок» обстоят получше. Столь насыщенной высокорослой линии у них не было давно, если вообще когда-нибудь было. Но при таких потерях на периметре никакой Грег Монро команду, боюсь, просто не спасет. Проиграют несколько раз в начале Евролиги – потом замучаются догонять «зону плей-офф». Мест-то в 1/4 всего восемь, а претендентов на них - добрая дюжина.

«ЗЕНИТ»: ОПЯТЬ ВСЕ ЗАНОВО

  • Пришли: Кевин Пангос («Барселона»), Артурас Гудайтис («Милан»), Билли Бэрон («Црвена Звезда»), Кей. Си. Риверс («Жальгирис»), Виталий Фридзон («Локомотив»), Алекс Пойтресс («Галатасарай»), Денис Захаров («Енисей»).
  • Ушли: Густаво Айон, Эндрю Альбиси, Евгений Воронов, Колтон Айверсон, Алекс Ренфро, Тим Абромайтис, Антон Понкрашов.
  • Основной состав: Пангос (Хвостов, Захаров), Бэрон (Холлинз, Фридзон), Понитка (Риверс, Трушкин), Томас (Зубков), Гудайтис (Пойтресс, Пушков).
  • Тренер: Хавьер Паскуаль.

Хави Паскуаль принимал «Зенит» посреди прошлого сезона и вынужден был работать с теми, кто есть. Зато дождавшись своего первого питерского лета, испанец перекроил состав до неузнаваемости. Некоторые новички уже сейчас смотрятся неплохо – плеймейкер Пангос, снайпер Бэрон, приятно удивляет второй центр Пойтресс. Однако до полной картины там еще далеко, команду надо строить фактически заново. В недавне-подмосковном «матче ошибок» «Зенит», хоть и выиграл, смотрелся не сильно лучше «Химок».

Многое зависит от того, как быстро освоится в клубе Гудайтис, – все-таки ему предстоит заменить такую ключевую фигуру, как Айон. Пока литовский центровой за 28 минут в двух матчах набрал 9 очков, так что ничего не ясно. В защите же «Зениту» будет непросто компенсировать потерю неутомимого Воронова. Не думаю, что в этой Евролиге питерцы станут последними, как в дебютной-прошлой, но навскидку их потолок – это борьба за плей-офф.

ВСЕ МАТЧИ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В РЕГУЛЯРНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

  1. 1-й тур. 1.10. Барселона – ЦСКА, Эфес – Зенит. 2.10. Химки – Панатинаикос.
  2. 2-й тур. 8.10. ЦСКА – Маккаби, Зенит – Барселона. 9.10. Химки – Жальгирис.
  3. 3-й тур. 13.10. Баскония – Зенит. 14.10. Реал – Химки, Фенербахче – ЦСКА.
  4. 4-й тур. 15.10. Валенсия – Зенит. 16.10. ЦСКА – Альба, Баскония – Химки.
  5. 5-й тур. 22.10. Зенит – Милан, Црвена Звезда – ЦСКА. 23.10. Химки – Маккаби.
  6. 6-й тур. 29.10. ЦСКА – Валенсия, Зенит – Панатинаикос. 30.10. Химки – Црвена Звезда
  7. 7-й тур. 5.11. Зенит – Олимпиакос. 6.11. Панатинаикос – ЦСКА, Фенербахче - Химки
  8. 8-й тур. 12.11. ЦСКА – Баскония. 13.11. Химки – Милан, Виллербанн - Зенит
  9. 9-й тур. 17.11. Жальгирис – ЦСКА, Зенит - Химки
  10. 10-й тур. 19.11. Химки – Эфес, Бавария – ЦСКА. 20.11. Альба - Зенит
  11. 11-й тур. 26.11. ЦСКА – Реал, Жальгирис – Зенит, Альба – Химки.
  12. 12-й тур. 3.12. ЦСКА – Олимпиакос, Зенит – Фенербахче. 4.12. Бавария - Химки.
  13. 13-й тур. 10.12. Реал – Зенит. 11.12. Химки – ЦСКА.
  14. 14-й тур. 15.12. ЦСКА – Эфес. 16.12. Барселона – Химки, Зенит – Бавария.
  15. 15-й тур. 18.12. ЦСКА – Зенит, Виллербанн – Химки.
  16. 16-й тур. 22.12. Зенит – Црвена Звезда, Виллербанн – ЦСКА. 23.12. Валенсия - Химки.
  17. 17-й тур. 29.12. Химки – Олимпиакос, Маккаби – Зенит. 30.12. Милан - ЦСКА.
  18. 18-й тур. 7.01. Жальгирис – Химки, Панатинаикос – Зенит. 8.01. Баскония – ЦСКА.
  19. 19-й тур. 12.01. Химки – Барселона. 13.01. ЦСКА – Жальгирис, Бавария - Зенит.
  20. 20-й тур. 14.01. Эфес – Химки. 15.01. ЦСКА – Барселона, Зенит - Жальгирис.
  21. 21-й тур. 21.01. Зенит – Эфес, Панатинаикос – Химки. 22.01. ЦСКА - Фенербахче.
  22. 22-й тур. 26.01. Барселона – Зенит, Химки – Бавария. 27.01. Альба – ЦСКА.
  23. 23-й тур. 28.01. Химки – Фенербахче, Милан – Зенит. 29.01. ЦСКА – Бавария.
  24. 24-й тур. 4.02. Валенсия – ЦСКА, Маккаби – Химки. 5.02. Фенербахче - Зенит.
  25. 25-й тур. 18.02. Химки – Баскония. 19.02. ЦСКА – Панатинаикос, Црвена Звезда – Зенит.
  26. 26-й тур. 25.02. Олимпиакос – ЦСКА, Милан – Химки, Зенит – Валенсия.
  27. 27-й тур. 2.03. Химки – Реал, Маккаби – ЦСКА, Зенит – Альба.
  28. 28-й тур. 4.03. Зенит – Реал, Эфес – ЦСКА. 5.03. Химки – Альба.
  29. 29-й тур. 11.03. ЦСКА – Милан, Црвена Звезда – Химки. 12.03. Олимпиакос – Зенит.
  30. 30-й тур. 18.03. Зенит – Баскония. 19.03. Реал – ЦСКА, Химки – Валенсия.
  31. 31-й тур. 25.03. ЦСКА – Црвена Звезда. 26.03. Химки – Зенит.
  32. 32-й тур. 30.03. Зенит – ЦСКА. 31.03. Химки – Виллербанн.
  33. 33-й тур. 2.04. ЦСКА – Химки, Зенит – Виллербанн.
  34. 34-й тур. 8.04. ЦСКА – Виллербанн. 9.04. Зенит – Маккаби, Олимпиакос – Химки.

Восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф. Серии 1/4 финала проводятся до трех побед. Победители четвертьфиналов разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» в Кельне.

источник: «Советский спорт»
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