Почему Шенгелию в сборную отпускают, а российских игроков ЦСКА – нет?

Помимо квартета стран-организаторов чемпионата – Германии, Италии, Чехии и Грузии, которые освобождены от отбора и играют в нем, так сказать, вне конкурса, путевки на ЧЕ за последние дни оформили сборные Испании, Израиля, Хорватии, Словении, Греции, Боснии и Украины. Еще 13 финалистов определятся в последнем «окне», с 19 по 22 февраля будущего года - и тоже в режиме изолированных «пузырей».

КРОМЕ МАКЕДОНЦЕВ ЗАРАЗИЛИСЬ ВЕНГРЫ

Уже известно, что заключительные матчи группы «В», где выступают россияне, пройдут в Перми. И этих матчей будет больше, чем планировалось: в февральское «окно» придется впихивать еще две игры, не состоявшиеся сейчас в Таллине из-за положительных тестов на коронавирус в сборной Северной Македонии. Правда, на нашей команде это не сказалось. Оба ее эстонских матча прошли по расписанию и завершились с противоположными результатами: за разгромной победой над хозяевами «пузыря» последовало обидное поражение от итальянцев. Тем не менее, россияне сохраняют хорошие шансы отобраться на ЧЕ. Им достаточно не занять в группе последнее место, для чего должно хватить одной победы в двух пермских матчах.

Таллинская вспышка заражений оказалась не единственной. Аналогичная история приключилась в Любляне со сборной Венгрии, сдавшей аж шесть положительных тестов. Пять из них принадлежали баскетболистам, так что игры с участием венгров пришлось отменить. Но словенские организаторы воспользовались дырами, внезапно образовавшимися в расписании «пузыря», и с согласия ФИБА быстренько сыграли внеплановый матч с Австрией из февральского «окна». В результате и словенцы, и украинцы досрочно гарантировали себе выход на ЧЕ из этой группы.

Хотя для многих именитых команд эта задача еще не решена. Сербы в Эспо проиграли сборной Швейцарии, получив решающий мяч с финальной сиреной от уроженца Белграда Душана Младьяна, а литовцы у себя в Вильнюсе потерпели не менее сенсационное поражение от датчан. У скандинавов в ударе был Габриэль Лундберг – этот защитник, играющий в Единой лиге ВТБ за польскую «Зелену Гуру», набросал литовцам с чехами в общей сложности 66 очков. Также вошел в число героев ноябрьского «окна» Тамир Блатт, сын экс-тренера сборной России Дэвида Блатта. В конце второй четверти сборная Израиля проигрывала испанцам в Валенсии с разницей «-18», но сумела победить. Причем Блатт-младший во второй половине набрал 16 очков (из 21), раздал 7 голевых передач (из 9) и реализовал четыре 3-очковых.

СИМОНОВИЧ ИГРАЛ ЗА СЕРБИЮ, ЛАРКИН – ЗА ТУРЦИЮ

Что до составов команд, то разговоры о возможном участии в ноябрьских отборочных матчах игроков НБА (в частности, звучали имена финна Маркканена, литовцев Валанчюнаса и Сабониса) так разговорами и остались. Клубы Евролиги, чемпионат которой не прерывается из-за нужд сборных, тоже не отпустили почти никого. Серьезное подкрепление получили разве что турки, перед домашним «пузырем» разжившиеся Малихом Махмутоглу из «Фенербахче» и аж четырьмя баскетболистами «Эфеса», включая натурализованного суперснайпера Шейна Ларкина. Без него сборная запросто могла проиграть не только хорватам, но и голландцам, и сейчас имела бы печальные 0-4. Впрочем, 1-3 – тоже не сахар, в группе турки все равно последние.