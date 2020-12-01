Почему Шенгелию в сборную отпускают, а российских игроков ЦСКА – нет?

Помимо квартета стран-организаторов чемпионата – Германии, Италии, Чехии и Грузии, которые освобождены от отбора и играют в нем, так сказать, вне конкурса, путевки на ЧЕ за последние дни оформили сборные Испании, Израиля, Хорватии, Словении, Греции, Боснии и Украины. Еще 13 финалистов определятся в последнем «окне», с 19 по 22 февраля будущего года - и тоже в режиме изолированных «пузырей».
КРОМЕ МАКЕДОНЦЕВ ЗАРАЗИЛИСЬ ВЕНГРЫ
Уже известно, что заключительные матчи группы «В», где выступают россияне, пройдут в Перми. И этих матчей будет больше, чем планировалось: в февральское «окно» придется впихивать еще две игры, не состоявшиеся сейчас в Таллине из-за положительных тестов на коронавирус в сборной Северной Македонии. Правда, на нашей команде это не сказалось. Оба ее эстонских матча прошли по расписанию и завершились с противоположными результатами: за разгромной победой над хозяевами «пузыря» последовало обидное поражение от итальянцев. Тем не менее, россияне сохраняют хорошие шансы отобраться на ЧЕ. Им достаточно не занять в группе последнее место, для чего должно хватить одной победы в двух пермских матчах.
Таллинская вспышка заражений оказалась не единственной. Аналогичная история приключилась в Любляне со сборной Венгрии, сдавшей аж шесть положительных тестов. Пять из них принадлежали баскетболистам, так что игры с участием венгров пришлось отменить. Но словенские организаторы воспользовались дырами, внезапно образовавшимися в расписании «пузыря», и с согласия ФИБА быстренько сыграли внеплановый матч с Австрией из февральского «окна». В результате и словенцы, и украинцы досрочно гарантировали себе выход на ЧЕ из этой группы.
Хотя для многих именитых команд эта задача еще не решена. Сербы в Эспо проиграли сборной Швейцарии, получив решающий мяч с финальной сиреной от уроженца Белграда Душана Младьяна, а литовцы у себя в Вильнюсе потерпели не менее сенсационное поражение от датчан. У скандинавов в ударе был Габриэль Лундберг – этот защитник, играющий в Единой лиге ВТБ за польскую «Зелену Гуру», набросал литовцам с чехами в общей сложности 66 очков. Также вошел в число героев ноябрьского «окна» Тамир Блатт, сын экс-тренера сборной России Дэвида Блатта. В конце второй четверти сборная Израиля проигрывала испанцам в Валенсии с разницей «-18», но сумела победить. Причем Блатт-младший во второй половине набрал 16 очков (из 21), раздал 7 голевых передач (из 9) и реализовал четыре 3-очковых.
СИМОНОВИЧ ИГРАЛ ЗА СЕРБИЮ, ЛАРКИН – ЗА ТУРЦИЮ
Что до составов команд, то разговоры о возможном участии в ноябрьских отборочных матчах игроков НБА (в частности, звучали имена финна Маркканена, литовцев Валанчюнаса и Сабониса) так разговорами и остались. Клубы Евролиги, чемпионат которой не прерывается из-за нужд сборных, тоже не отпустили почти никого. Серьезное подкрепление получили разве что турки, перед домашним «пузырем» разжившиеся Малихом Махмутоглу из «Фенербахче» и аж четырьмя баскетболистами «Эфеса», включая натурализованного суперснайпера Шейна Ларкина. Без него сборная запросто могла проиграть не только хорватам, но и голландцам, и сейчас имела бы печальные 0-4. Впрочем, 1-3 – тоже не сахар, в группе турки все равно последние.
Любопытно, что Ларкин с партнерами по «Эфесу» успели в сборную всего за сутки, отделявшие матч с Хорватией от гостевой встречи Евролиги с «Црвеной Звездой». И все четверо приняли в обеих играх непосредственное участие. Более того, серб Марко Симонович из «Звезды» в четверг тоже рванул в свою национальную команду после матча с «Эфесом». На швейцарцев в субботу он, правда, не успел - до Финляндии из Белграда добираться дальше, чем до Стамбула, да и пограничные правила там сейчас, наверное, построже. Зато вчера против хозяев «пузыря» Симонович на площадку вышел и сыграл.
Впрочем, таких примеров немного. И почти все они относятся не к легионерам, а к игрокам из клубов своих же стран. Будь то «Эфес» в Турции, «Звезда» в Сербии - или ЦСКА с «Зенитом», отпустившие в сборную из дюжины кандидатов только Андрея Лопатина да Владислава Трушкина. Но одно исключение из этого правила все-таки есть – и к России оно имеет самое прямое отношение.
ГРУЗИНСКИЙ ПАРАДОКС
26 ноября в Москве Торнике Шенгелия сыграл за ЦСКА 28 минут против «Реала» и набрал 15 очков. 28-го он же принес 19 очков сборной Грузии в финском Эспо - и добавил еще 17 там же два дня спустя, 30-го числа. А послезавтра Шенгелия наверняка опять будет играть за клуб - в российской столице, с «Олимпиакосом». Спрашивается, почему его в грузинскую команду ЦСКА отпускает, а Курбанова, Боломбоя, Антонова и Ухова в нашу - нет?
Вот что сказал по этому поводу в интервью агентству РИА «Новости» президент РФБ Андрей Кириленко: «Насколько мне известно, Шенгелия еще перед подписанием контракта с ЦСКА договорился, что его будут отпускать в сборную. Возможно, российским баскетболистам есть смысл учесть этот опыт».
Как видите, ларчик открывается очень просто. Остается надеяться, что облегченная система отбора на чемпионат Европы позволит России попасть туда и без баскетболистов Евролиги. Авось последнее место все-таки не займем. Хотя грузинам этот отбор вообще не нужен, они уже давно на ЧЕ. А Шенгелия – все равно ездит и играет.
Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир
Группа В. Таллин (Эстония)
3-й тур
Эстония – Россия - 56:84 (14:18, 13:23, 15:21, 14:22)
Эстония: Йыэсаар (11), Вейдеман (10+8 передач).
Россия: Бабурин (19, трехочковые 5/8), Воронцевич (15, трехочковые 4/6), стребков (12, трехочковые 4/4), М.Кулагин (10).
4-й тур
Россия – Италия - 66:70 (15:15, 16:21, 13:14, 22:20)
Россия: Воронцевич (11+11 подборов), Антипов (9).
Италия: Тесситори (27), Риччи (12), Списсу (11).
Положение: Италия – 3 победы-0 поражений, Россия – 2-2, Эстония, - 1-2, Северная Македония – 0-2.
Оставшиеся матчи. 5-й тур, 19 февраля. Россия – Северная Македония, Италия – Эстония. 6-й тур, 21 февраля. Россия – Эстония, Северная Македония - Италия. Все матчи 5-го и 6-го туров пройдут в Перми. Там же в феврале 2021 года должны быть доиграны не состоявшиеся в Таллине матчи 3-го и 4-го туров Эстония – Северная Македония и Италия - Северная Македония.
Группа А. Валенсия (Испания). 3-й тур. Испания – Израиль – 87:95, Румыния – Польша – 61:91. 4-й тур. Израиль – Польша – 78:72, Испания – Румыния – 94:41. Положение: Израиль – 4-0, Польша, Испания – 2-2, Румыния – 0-4.
Группа С. Вильнюс (Литва). 3-й тур. Литва – Дания – 76:80, Чехия – Бельгия – 62:90. 4-й тур. Литва – Бельгия – 84:71, Дания – Чехия – 91:90. Положение: Бельгия – 3-1, Дания, Литва – 2-2, Чехия – 1-3.
Группа D. Стамбул (Турция). 3-й тур. Турция – Хорватия – 62:79, Голландия – Швеция – 78:76. 4-й тур. Турция – Голландия – 73:71, Швеция – Хорватия – 72:87. Положение: Хорватия – 4-0, Голландия – 2-2, Швеция, Турция – 1-3.
Группа Е. Эспо (Финляндия). 3-й тур. Швейцария – Сербия – 92:90, Финляндия – Грузия – 85:91. 4-й тур. Сербия – Финляндия – 75:66, Швейцария – Грузия – 84:91. Положение: Грузия – 4-0, Сербия – 2-2, Финляндия, Швейцария – 1-3.
Группа F. Любляна (Словения). 3-й тур. Словения – Украина – 84:73. 4-й тур. Украина – Австрия – 70:67. Матч 5-го тура. Словения – Австрия – 77:64. Положение: Словения – 3-1, Венгрия – 2-0, Украина – 2-2, Австрия – 0-4.
Группа G. По (Франция). 3-й тур. Германия – Черногория – 74:80, Франция – Великобритания – 79:56. 4-й тур. Франция – Германия – 86:74, Великобритания – Черногория – 74:59. Положение: Франция – 3-1, Великобритания, Черногория – 2-2, Германия – 1-3.
Группа Н. Сараево (Босния). 3-й тур. Греция – Латвия – 66:77, Босния – Болгария – 88:49. 4-й тур. Болгария – Греция – 78:84 (ОТ), Босния – Латвия – 79:73. Положение: Греция, Босния – 3-1, Болгария, Латвия – 1-3.