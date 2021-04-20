Невесело будет «Фенеру» без Веселы. Турки начнут серию с ЦСКА без своего лидера

О вспышке пандемии в лагере турецкой команды «Советский спорт» уже рассказывал вчера. Там фигурировали имена четырех заразившихся баскетболистов: Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона. А теперь выяснилось, что к началу четвертьфинальной серии не восстановится Ян Веселы: чешский центровой (рост 213 см), которому в субботу исполняется 31 год, справит день рождения в Стамбуле. Еще ночью Eurohoops со ссылкой на члена правления «Фенербахче» сообщил: вопрос о целесообразности поездки Веселы в Москву должен решаться перед вылетом. И скорее он может вернуться в строй позже - к третьему матчу, когда серия переедет в Турцию.

Ну, вы поняли? Для тех, кто не въехал, поясняю: если бы Веселы действительно мог сыграть завтра, его, конечно, взяли бы с собой - чтобы принять решение уже здесь, непосредственно перед игрой. А так - без шансов, диагноз ясен.

МАКСИМУМ ВВОСЬМЕРОМ

Напомню, что Веселы повредил голеностоп еще 2 апреля, в начале матча с «Барселоной». После чего турки проиграли как эту встречу, так и следующую – тоже дома, «Реалу», в последнем туре регулярного чемпионата и с разницей «-26». Хотя до того одержали 13 побед в 15 матчах (в том числе – в гостях над ЦСКА), а Веселы был признан MVP Евролиги в январе. Переоценить роль этого парня в команде невозможно: он не только исполняет свои прямые обязанности под кольцом, но и делает классные скидки партнерам из трехсекундной зоны, во многом дирижируя атаками «Фенербахче».

Об Эдгарасе Улановасе, не играющем с середины марта, тоже ни слуху, ни духу, так что этот форвард сборной Литвы – опять же не в счет. А вот по поводу свеженьких «носителей вируса» сомнения остаются. Особенно это касается Пьера и Дивероглу, которые крайне важны для ротации турецкой команды. Не удивлюсь, если завтра перед началом матча мы обнаружим обоих в составе «Фенербахче».