Невесело будет «Фенеру» без Веселы. Турки начнут серию с ЦСКА без своего лидера

О вспышке пандемии в лагере турецкой команды «Советский спорт» уже рассказывал вчера. Там фигурировали имена четырех заразившихся баскетболистов: Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона. А теперь выяснилось, что к началу четвертьфинальной серии не восстановится Ян Веселы: чешский центровой (рост 213 см), которому в субботу исполняется 31 год, справит день рождения в Стамбуле. Еще ночью Eurohoops со ссылкой на члена правления «Фенербахче» сообщил: вопрос о целесообразности поездки Веселы в Москву должен решаться перед вылетом. И скорее он может вернуться в строй позже - к третьему матчу, когда серия переедет в Турцию.
Ну, вы поняли? Для тех, кто не въехал, поясняю: если бы Веселы действительно мог сыграть завтра, его, конечно, взяли бы с собой - чтобы принять решение уже здесь, непосредственно перед игрой. А так - без шансов, диагноз ясен.
МАКСИМУМ ВВОСЬМЕРОМ
Напомню, что Веселы повредил голеностоп еще 2 апреля, в начале матча с «Барселоной». После чего турки проиграли как эту встречу, так и следующую – тоже дома, «Реалу», в последнем туре регулярного чемпионата и с разницей «-26». Хотя до того одержали 13 побед в 15 матчах (в том числе – в гостях над ЦСКА), а Веселы был признан MVP Евролиги в январе. Переоценить роль этого парня в команде невозможно: он не только исполняет свои прямые обязанности под кольцом, но и делает классные скидки партнерам из трехсекундной зоны, во многом дирижируя атаками «Фенербахче».
Об Эдгарасе Улановасе, не играющем с середины марта, тоже ни слуху, ни духу, так что этот форвард сборной Литвы – опять же не в счет. А вот по поводу свеженьких «носителей вируса» сомнения остаются. Особенно это касается Пьера и Дивероглу, которые крайне важны для ротации турецкой команды. Не удивлюсь, если завтра перед началом матча мы обнаружим обоих в составе «Фенербахче».
Хотя и с ними гостям придется играть фактически ввосьмером. Остальные – «глухой запас», пассажиры для галочки. У ЦСКА же – минимум десять полноценных бойцов, даже после многораундового развода с Майком Джеймсом и потери «очень надолго на ровном месте» Николы Милутинова.
Да, армейцам повезло. Но! Пусть при нынешних составе-игре в «Финале четырех» ЦСКА будет несладко, но он должен там быть. Должен – и точка! Вот сделают туркам «законные» 2-0 в Москве - и все, дело в шляпе.
Основной состав «Фенербахче»: игровое время и результативность
Де Коло 27,1/15,5 (Браун 23,0/9,7)
Гудурич 25,3/11,6 (Махмутоглу 13,5/4,3)
Пьер 23,8/9,2
Бартель 21,3/6,5
Дивероглу 11,5/3,7 (О’Куинн 15,1/5,7)
«ЗЕНИТ», ДЕРИСЬ!
У «Зенита» все наоборот. Его готовят на роль «ритуальной жертвы» - для фаворитов из Барселоны, где создают европейскую Dream Team на годы вперед. А как еще назвать команду, в которой играют Миротич, Калатес, Хиггинс и Газоль, не считая всяких «обычных звезд» вроде Дэвиса, Абринеса или тренера Ясикявичюса?
Тут нашим остается одно: взбунтоваться. За счет очень жесткой, порой грубой (сознательно!) защиты против всех этих «сладких звездочек». Нечестно-неспортивно-хулиганство? Плевать! В «Барсе» наверняка уверены, что «Финал четырех» у них точно в кармане, так что самое время надавать им по сусалам. Пускай Газоль вспомнит, как 14 лет назад русские «массировали» его в финале ЧЕ, который закончился именно его горюче-проигрышными слезами.
Основной состав «Барселоны»: игровое время и результативность
Калатес 25,0/7,5 (Вестерманн 11,5/2,9, Больмаро 7,9/2,5)
Хиггинс 26,1/12,6 (Курич 17,9/8,1)
Абринес 19,9/7,1 (Ханга 16,8/4,9, Клавер 13,9/2,6)
Миротич 25,5/16,9 (Шмитс 16,5/6,1)
Дэвис 20,5/11,6 (Ориола 16,7/6,2, Газоль 13,1/9,0)
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала
ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция)
Барселона (Испания) – Зенит (Россия)
Эфес (Турция) – Реал (Испания)
Милан (Италия) – Бавария (Германия)
Серии пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Клубы, названные первыми, имеют преимущество своей площадки. Победители четвертьфиналов разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».
Шансы команд на выход в следующие раунды плей-офф
Расписание четвертьфиналов
Матчи №1
20 апреля, вторник: Эфес – Реал, Милан – Бавария.
21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).
Матчи №2
22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.
23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).
Матчи №3
27 апреля, вторник: Реал – Эфес.
28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №4
29 апреля, четверг: Реал – Эфес.
30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №5
4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.