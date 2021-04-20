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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Гройтер Фюрт 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 6.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Вюрцбургер Кик 0 Дармштадт 98 0 П1 3.80 Х 3.70 П2 1.95
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.79 Х 3.90 П2 4.20
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Эрцгебирге 0 Нюрнберг 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Англия - Чемпионшип 20:00 Норвич Сити 0 Уотфорд 0 П1 2.24 Х 3.60 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 20:00 Брентфорд 0 Кардифф Сити 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Первая лига 20:00 Суиндон Таун 0 Портсмут 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.72
Англия - Чемпионшип 21:00 Престон Норт Э 0 Дерби Каунти 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Первая лига 21:00 Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 0 П1 3.00 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 21:00 Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 1.90 Х 3.60 П2 4.30
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Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.00
Англия - Первая лига 21:00 Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 2.90
Англия - Первая лига 21:00 Аккрингтон Стэ 0 Донкастер Рове 0 П1 2.46 Х 3.40 П2 2.70
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Англия - Первая лига 21:00 Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.50
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Германия - Бундеслига 21:30 Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
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Невесело будет «Фенеру» без Веселы. Турки начнут серию с ЦСКА без своего лидера
20 апреля 17:28
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter T24 Spor

Невесело будет «Фенеру» без Веселы. Турки начнут серию с ЦСКА без своего лидера

Сегодня стартует плей-офф Евролиги. ЦСКА и «Зенит» первые матчи 1/4 финала проведут в среду. Соперник армейцев «Фенербахче» из-за травм и коронавируса потерял несколько игроков.

О вспышке пандемии в лагере турецкой команды «Советский спорт» уже рассказывал вчера. Там фигурировали имена четырех заразившихся баскетболистов: Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона. А теперь выяснилось, что к началу четвертьфинальной серии не восстановится Ян Веселы: чешский центровой (рост 213 см), которому в субботу исполняется 31 год, справит день рождения в Стамбуле. Еще ночью Eurohoops со ссылкой на члена правления «Фенербахче» сообщил: вопрос о целесообразности поездки Веселы в Москву должен решаться перед вылетом. И скорее он может вернуться в строй позже - к третьему матчу, когда серия переедет в Турцию.

Ну, вы поняли? Для тех, кто не въехал, поясняю: если бы Веселы действительно мог сыграть завтра, его, конечно, взяли бы с собой - чтобы принять решение уже здесь, непосредственно перед игрой. А так - без шансов, диагноз ясен.

МАКСИМУМ ВВОСЬМЕРОМ

Напомню, что Веселы повредил голеностоп еще 2 апреля, в начале матча с «Барселоной». После чего турки проиграли как эту встречу, так и следующую – тоже дома, «Реалу», в последнем туре регулярного чемпионата и с разницей «-26». Хотя до того одержали 13 побед в 15 матчах (в том числе – в гостях над ЦСКА), а Веселы был признан MVP Евролиги в январе. Переоценить роль этого парня в команде невозможно: он не только исполняет свои прямые обязанности под кольцом, но и делает классные скидки партнерам из трехсекундной зоны, во многом дирижируя атаками «Фенербахче».

Об Эдгарасе Улановасе, не играющем с середины марта, тоже ни слуху, ни духу, так что этот форвард сборной Литвы – опять же не в счет. А вот по поводу свеженьких «носителей вируса» сомнения остаются. Особенно это касается Пьера и Дивероглу, которые крайне важны для ротации турецкой команды. Не удивлюсь, если завтра перед началом матча мы обнаружим обоих в составе «Фенербахче».

Хотя и с ними гостям придется играть фактически ввосьмером. Остальные – «глухой запас», пассажиры для галочки. У ЦСКА же – минимум десять полноценных бойцов, даже после многораундового развода с Майком Джеймсом и потери «очень надолго на ровном месте» Николы Милутинова.

Да, армейцам повезло. Но! Пусть при нынешних составе-игре в «Финале четырех» ЦСКА будет несладко, но он должен там быть. Должен – и точка! Вот сделают туркам «законные» 2-0 в Москве - и все, дело в шляпе.

Основной состав «Фенербахче»: игровое время и результативность

Де Коло 27,1/15,5 (Браун 23,0/9,7)

Гудурич 25,3/11,6 (Махмутоглу 13,5/4,3)

Пьер 23,8/9,2

Бартель 21,3/6,5

Дивероглу 11,5/3,7 (О’Куинн 15,1/5,7)

«ЗЕНИТ», ДЕРИСЬ!

У «Зенита» все наоборот. Его готовят на роль «ритуальной жертвы» - для фаворитов из Барселоны, где создают европейскую Dream Team на годы вперед. А как еще назвать команду, в которой играют Миротич, Калатес, Хиггинс и Газоль, не считая всяких «обычных звезд» вроде Дэвиса, Абринеса или тренера Ясикявичюса?

Тут нашим остается одно: взбунтоваться. За счет очень жесткой, порой грубой (сознательно!) защиты против всех этих «сладких звездочек». Нечестно-неспортивно-хулиганство? Плевать! В «Барсе» наверняка уверены, что «Финал четырех» у них точно в кармане, так что самое время надавать им по сусалам. Пускай Газоль вспомнит, как 14 лет назад русские «массировали» его в финале ЧЕ, который закончился именно его горюче-проигрышными слезами.

Основной состав «Барселоны»: игровое время и результативность

Калатес 25,0/7,5 (Вестерманн 11,5/2,9, Больмаро 7,9/2,5)

Хиггинс 26,1/12,6 (Курич 17,9/8,1)

Абринес 19,9/7,1 (Ханга 16,8/4,9, Клавер 13,9/2,6)

Миротич 25,5/16,9 (Шмитс 16,5/6,1)

Дэвис 20,5/11,6 (Ориола 16,7/6,2, Газоль 13,1/9,0)

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала

ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция)

Барселона (Испания) – Зенит (Россия)

Эфес (Турция) – Реал (Испания)

Милан (Италия) – Бавария (Германия)

Серии пройдут до трех побед по схеме «2-2-1». Клубы, названные первыми, имеют преимущество своей площадки. Победители четвертьфиналов разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».

Шансы команд на выход в следующие раунды плей-офф

Расписание четвертьфиналов

Матчи №1

20 апреля, вторник: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

источник: «Советский спорт»
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