Жена Грайнер высказалась о ситуации вокруг возможного обмена своей супруги

Шерель Грайнер поделилась мнением о ситуации вокруг возможного обмена своей супруги, адержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Для меня это словно кино. Я никогда не думала, что наш президент и президент другой страны будут сидеть за одним столом, чтобы обсудить освобождение моей жены», - приводит слова Шерель зарубежные СМИ.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки. Сама спортсменка 7 июля признала свою вину.