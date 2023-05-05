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ЦСКА без Шведа проиграл «Зениту» первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ

Для лидера «армейцев» сезон трагически завершён.
ЦСКА без Шведа проиграл «Зениту» первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ
05 мая 2023 21:11
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» победили ЦСКА в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 86:68 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком на площадке стал баскетболист «Зенита» Калеб Хоумсли, набравший 20 очков, у хозяев паркета больше всего очков у Антона Астапковича – 14.

Ранее сообщалось, что группа из нескольких человек избила ведущего игрока ЦСКА Алексея Шведа в ресторане в столице России. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу санкт-петербургской команды. Вторая игра серии состоится 7 мая в Москве.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 1.

ЦСКА – «Зенит» - 68:86 (23:20, 10:21, 13:19, 22:26)

Очки: Астапкович (14), Милутинов (10), Руженцев (10) – Хоумсли (20), Моэрман (18), Фрэйзер (16)

источник: «Советский спорт»
ЦСКА без Шведа проиграл «Зениту» первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ
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