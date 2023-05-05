ЦСКА без Шведа проиграл «Зениту» первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ

Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» победили ЦСКА в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча в Москве завершилась со счетом 86:68 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком на площадке стал баскетболист «Зенита» Калеб Хоумсли, набравший 20 очков, у хозяев паркета больше всего очков у Антона Астапковича – 14.

Ранее сообщалось, что группа из нескольких человек избила ведущего игрока ЦСКА Алексея Шведа в ресторане в столице России. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу санкт-петербургской команды. Вторая игра серии состоится 7 мая в Москве.

Единая лига ВТБ. Матч за третье место. Игра 1.

ЦСКА – «Зенит» - 68:86 (23:20, 10:21, 13:19, 22:26)

Очки: Астапкович (14), Милутинов (10), Руженцев (10) – Хоумсли (20), Моэрман (18), Фрэйзер (16)