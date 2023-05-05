Главный подозреваемый по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа задержан 

Четвертый по счету подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа был задержан в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба московского Следственного комитета РФ.

Сообщается, что в скором времени он будет перенаправлен в местное подразделение СК с целью проведения следственного процесса.

Согласно информации с Telegram‑канала SHOT, этот человек нанес самый тяжкий телесные повреждения 34-летнему спортсмену, результатом которых стала черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, а также ушибы головного мозга.

Ранее стало известно, что группа из восьми человек нанесла побои Алексею Шведу в московском ресторане. После госпитализации в клинике у Шведа выявили перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

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