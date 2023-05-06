Четвертому подозреваемому по делу об избиении Шведа предъявлены обвинения

Четвертому подозреваемому в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявлено обвинение, сообщает пресс‑служба прокуратуры Москвы.

Ранее стало известно, что мужчина был задержан в Московской области.

Напомним, компания из восьми человек избила Алексея Шведа в ресторане в столице России. По некоторым данным, молодые люди сделали ставку на победу ЦСКА в полуфинале с «Локомотивом-Кубанью» и потеряли крупную сумму денег из-за неудачи команды.

После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

Ранее отец баскетболиста рассказал о состоянии Алексея, отметив, что он чувствует себя намного лучше.