Президент ЦСКА: сезон для Шведа завершен

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что сроки восстановления разыгрывающего команды Алексея Шведа неизвестны.

«Мне сроки восстановления неизвестны, для него сезон однозначно завершен, будет восстанавливаться дома», - приводит слова Андрея Ватутина «РИА Новости Спорт».

В начале мая Алексей Швед был избит в ресторане в центре Москвы компанией из нескольких человек. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

По факту нападения на баскетболиста было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, позже суд арестовал четырех обвиняемых, среди которых один несовершеннолетний.

Ранее в ЦСКА опубликовали обращение Шведа к болельщикам.