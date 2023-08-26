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Сын Леброна Джеймса может продолжить карьеру после остановки сердца

Болезнь поддаётся лечению.
Сын Леброна Джеймса может продолжить карьеру после остановки сердца
26 августа 2023 12:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Семья Леброна Джеймса сделала заявление о состоянии сына знаменитого баскетболиста Бронни Джеймса.

28 июля стало известно, что Бронни выписали из больницы.

«У него был диагностирован анатомический и функционально значимый порок сердца, который можно и нужно лечить. Мы уверены в полном выздоровлении Бронни и его возвращении в баскетбол в будущем», - говорится в заявлении семьи Леброна, которое приводит ESPN.

Бронни Джеймсу стало плохо во время тренировки. 18-летний баскетболист, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Он провёл в больнице четыре дня.

источник: ESPN
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