Сын Леброна Джеймса может продолжить карьеру после остановки сердца

Семья Леброна Джеймса сделала заявление о состоянии сына знаменитого баскетболиста Бронни Джеймса.

28 июля стало известно, что Бронни выписали из больницы.

«У него был диагностирован анатомический и функционально значимый порок сердца, который можно и нужно лечить. Мы уверены в полном выздоровлении Бронни и его возвращении в баскетбол в будущем», - говорится в заявлении семьи Леброна, которое приводит ESPN.

Бронни Джеймсу стало плохо во время тренировки. 18-летний баскетболист, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Он провёл в больнице четыре дня.