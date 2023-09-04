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«Для них это поражение - национальная трагедия». Владимир Гомельский - о вылете сборной Испании с ЧМ

Четырёхкратный чемпион СССР заметил, что будущая судьба Испании решалась в «матче смерти» против Канады.
04 сентября 2023 12:08
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР и автор одноимённого телеграм-канала Владимир Гомельский заявил, что ожидал поражения сборной Испании в матче с Канадой.

Финальный счёт встречи составил 88:85 в пользу канадцев.

«После того, как испанцы проиграли Латвии и у них с Канадой был матч смерти, да, ожидал. Сборная Испания играла под гораздо большим психологическим давлением, чем канадцы, что и сказалось в концовке. Для испанцев это поражение, не выход в четвертьфинал - национальная трагедия. Для канадцев… Ну, проиграй они сегодня, это же не хоккей, никто бы об этом не говорил и не вспомнил. А они выиграли. Конечно, они были замотивированы, но всё-таки одержали победу за счёт индивидуального мастерства трёх игроков. Получилось так, что этого оказалось достаточно для того, чтобы испанцы, увы, не нашли противоядия. Испанская защита, особенно в четвёртой четверти, не развалилась, но была абсолютно не надёжна. Да, сенсация, но это спорт. То, что эти команды между собой решали, кто пойдёт дальше в четвертьфинал, а кто нет - так распорядился жребий, судьба слепая», - сказал Гомельский.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, подошёл к концу второй групповой этап мундиаля, и определились все пары четвертьфиналов ЧМ-2023 по баскетболу.

источник: «Советский спорт»
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