Гомельский — о сборной США на ЧМ: гуляли, пили и нарушали режим

Неудачи сборной США на последних международных турнирах связаны с отсутствием дисциплины у игроков команды, заявил корреспонденту «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский.

«Если имеешь глаза и разбираешься в баскетболе, то так сказать, что американский баскетбол уступает европейскому. Можно говорить о том, что американцы по-прежнему свой баскетбол любят и уважают, а к остальному в мире относятся без всякого уважения. Не знаю, имеет ли смысл научить их уважать соперника. С точки зрения европейца, не имеет, пусть проигрывают.

Я уже дважды видел, как американцы проиграли Олимпиаду в 2004 году и ещё один ЧМ, и ни тренеры, ни руководство НБА ничего не смогли сделать с игроками, которые гуляли до утра, пили, нарушали режим, получали большее удовольствие от гольф-клубов. Фразу «НБА - лига игроков, а не тренеров» я именно тогда услышал. Чем дальше смотрю, тем больше я с ней согласен. Я не был на Филиппинах, не знаю, как проводили американцы своё свободное время, вроде в общей физической подготовке не проседали. Но можно соблюдать режим, но не относиться к делу со 100% отдачей, это история сборной США на ЧМ. По уровню индивидуальной подготовки игроков американцы по прежнему впереди планеты всей», – заявил Гомельский.

Ранее четырёхкратный чемпион СССР также высказался о причинах провала американцев на ЧМ-2023.