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Владимир Гомельский назвал фаворита в финале ЧМ

Четырёхкратный чемпион СССР отметил, что ждёт не яркого финала, а умной игры обеих команд.
10 сентября 2023 10:44
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский определил фаворита в финальном матче чемпионата мира.

За золото поборются сборные Сербии и Германии. Матч пройдёт в 10 сентября в 15:40 по московскому времени.

«Опыт - сумма опытов игроков команды. Если посчитать, сколько у сербов игроков, которые имеют тот опыт выхода в финал, то получится гораздо меньше, чем половина команды. А у немцев вообще такого опыта нет. Я обе эти сборные оцениваю одинаково по этому критерию. Я смотрю на предстоящий финал глазами тренера, решаю и ставлю перед собой задачи, что бы я сделал на месте этих двух тренеров. У меня получается неравенство в пользу сербов, но с очень небольшим преимуществом.

Насколько я правильно поставил перед собой эти задачи, я смогу узнать только завтра, посмотрев игру. Что Пешич изобретёт такого, с чем не сможет справиться сборная Германии? Что немцы, которые являются самыми дисциплинированными на этом ЧМ с наименьшим количеством ошибок, предпримут? Я не жду от этого финала особо зрелищной игры, в матче встретятся две умные команды, а вот посмотреть, что будут делать тренеры друг с другом, как они посоревнуются в загадывании загадок своему оппоненту - вот это меня очень интересует», - сказал Гомельский.

Ранее Владимир Гомельский также высказывался о неуважении соперников со стороны сборной США.

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источник: «Советский спорт»
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