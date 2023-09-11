Гомельский – о финале ЧМ: у сербов не получилось разбить защиту немецкой команды

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский рассказал о своих впечатлениях от финала чемпионата мира, оценил игру финалистов, а также указал на ошибки сербов.

В финальном матче сборная Германия обыграла национальную команду Сербии со счётом 83:77.

«Игра было очень интересной и напряжённой. Игровая дисциплина немцев в третьей четверти позволила им оторваться в счёте, и они дисциплинированно удерживали своё преимущество до самого конца. У сербов при длинной скамейке и более интересных заменах тактически не получилось разбить защиту немецкой команды. Да, были броски без сопротивления, но они же их не забили, а количество тактических ошибок было гораздо больше. Мотивация у обеих команд было очень высокая. Нельзя сказать, что игроки сборной Сербии меньше старались, нет. У немцев получалось, плюс гениальный Шрёдер. У сербов во второй половине тому же Шрёдеру удалось выключить Богдановича, Йович принял всё на себя и всё проиграл, не забил, принимал неправильные решения. Это заслуженная победа немцев, порядок побил класс», – сказал Гомельский.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Станислав Ерёмин также подвёл итоги финального матча чемпионата мира.