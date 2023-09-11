Нападение может выиграть игру, защита выигрывает титул, заявил четырёхкратный чемпион СССР Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» о матче США и Канады на чемпионате мира.

Победу в матче за третье место со счётом 127:118 одержала сборная Канады.

«Не согласен, что матч США и Канады был больше похож на борьбу за 1-2 место, чем игра Сербии и Германии. Это был матч для болельщиков, для любителей баскетбола. Две команды набирают около 120 очков, играют без защиты, бегут, красиво забивают сверху. Все замечательно. Но очевидно, что ни США, ни Канада не старались в защите. Получается так, что фраза «нападение может выиграть игру, защита выигрывает титул» как нельзя лучше описывает результат сборной Германии. Немцы это доказали», – заявил Гомельский.

Ранее Владимир Гомельский оценил матч за золото, в котором сразились сборные Германии и Сербии.