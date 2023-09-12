Гомельский прокомментировал арест главной звезды клуба НБА

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР оценил положение дел американского клуба «Хьюстон Рокетс» после того, как баскетболиста Кевина Портера арестовали и обвинили в удушении девушки.

«Он несомненно талантливый баскетболист, однако к баскетболу его поступок никакого отношения не имеет. Я не знаю, лишилась ли лига одного из ведущих игроков. О том, что НБА лишилась супер-талантливого игрока, думает только сам Кевин Портер. Эта история однозначно сильно ослабит «Хьюстон Рокетс». Такого форварда они в ближайшие несколько недель, оставшиеся до начала сезона, не найдут. Надо посмотреть, какое место они заняли в прошлом году. Можно сделать вывод, что без Портера наверх они не поднимутся», - сказал Гомельский.

Портер считается одним из самых перспективных игроков поколения. Два года назад он возрасте 20 лет побил рекорд Леброна Джеймса и стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удавалось набрать 50 и более очков и 10+ передач за матч.