ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гомельский прокомментировал арест главной звезды клуба НБА

Эксперт отметил, что поступок баскетболиста не имеет никакого отношения к спорту. 
12 сентября 2023 15:06
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» четырёхкратный чемпион СССР оценил положение дел американского клуба «Хьюстон Рокетс» после того, как баскетболиста Кевина Портера арестовали и обвинили в удушении девушки.

«Он несомненно талантливый баскетболист, однако к баскетболу его поступок никакого отношения не имеет. Я не знаю, лишилась ли лига одного из ведущих игроков. О том, что НБА лишилась супер-талантливого игрока, думает только сам Кевин Портер. Эта история однозначно сильно ослабит «Хьюстон Рокетс». Такого форварда они в ближайшие несколько недель, оставшиеся до начала сезона, не найдут. Надо посмотреть, какое место они заняли в прошлом году. Можно сделать вывод, что без Портера наверх они не поднимутся», - сказал Гомельский.

Портер считается одним из самых перспективных игроков поколения. Два года назад он возрасте 20 лет побил рекорд Леброна Джеймса и стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удавалось набрать 50 и более очков и 10+ передач за матч.

источник: «Советский спорт»
Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии
Баскетболист «Хьюстона» арестован по обвинению в домашнем насилии
В службу спасения обратилась женщина.
12.09.2023 08:21
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Владимир Родионов: за такие оклады, как в УНИКСе, «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом
Страшно называть годовые оклады легионеров казанского клуба.
11.09.2023 19:59
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024
У американцев собирается сильный состав.
11.09.2023 18:58
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Гомельский – о матче США и Канады: вообще нельзя сравнить с финалом. Это была игра для фанатов
Эксперт отметил красивую игру для болельщиков и любителей баскетбола с отсутствием защиты.
11.09.2023 14:52
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Гомельский – о финале ЧМ: у сербов не получилось разбить защиту немецкой команды
Эксперт отметил высокий уровень дисциплины и сильную защиту у сборной Германии.
11.09.2023 14:36
Баскетбол
автор: Элина Бурина
Тони Кроос назвал баскетболиста Шрёдера спортсменом года 
В воскресенье, 10 сентября, игрок помог сборной Германии впервые в истории выиграть чемпионата мира.
10.09.2023 20:03
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Определилась символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу 2023 года 
Победителем турнира стала национальная команда Германии. 
10.09.2023 18:39
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Ерёмин оценил победу сборной Германии над Сербией в финале чемпионата мира по баскетболу 
Немцы впервые в своей истории завоевали титул мирового первенства. 
10.09.2023 18:30
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник сборной Германии Шрёдер признан самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу
Немцы впервые в истории стали победителями ЧМ.
10.09.2023 18:21
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.