Гомельский заявил, что УНИКС не сможет не сможет повторить свой прошлогодний успех

Четырехкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский в интервью «Советскому спорту» высказался об изменениях в составе УНИКСа на предстоящий сезон.

Напомним, из казанского клуба ушло сразу 10 игроков.

«Я не аудитор, но могу сказать, что нынешний бюджет УНИКСа меньше, чем прошлогодний. Обычно, такие вещи происходят, когда бюджет клуба уменьшается. Я на УНИКС уже посмотрел в матче с «Зенитом», честно говоря, понятно, что у УНИКСа передняя линия хуже не стала, а вот задняя качество потеряла. Сумеет ли такой опытный тренер как Перасович подтянуть по ходу сезона игроков задней линии? Надеюсь, сумеет. Но весьма вероятно, что УНИКС не сможет повторить свой прошлогодний успех», - заявил Гомельский в интервью «Советскому спорту».

Напомним, в Единой лиге ВТБ-2022/23 УНИКСу удалось впервые в своей истории завоевать чемпионский титул. В финальной серии казанский клуб обыграл «Локомотив-Кубань».

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