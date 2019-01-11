Тренер «Маккаби»: Нелегко выиграть в гостях у такой команды как ЦСКА

Баскетбол 11 января 2019 23:59 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер «Маккаби» Яннис Сферопулос – о победе над ЦСКА (93:76) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю моих игроков, это большая победа. Нелегко выиграть в гостях у такой отличной команды как ЦСКА. Моя команда сражалась на протяжении всего матча и была очень собрана.

Мы не очень хорошо начали матч, ЦСКА реализовал шесть атак подряд. Мне пришлось взять тайм-аут, чтобы передернуть команду и напомнить, как надо играть. После этого мы сконцентрировались, – приводит слова Сферопулова «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Маккаби», одержавший седьмую победу, расположился на 11-й строчке.

В следующем матче турнира армейцы 17 января примут «Баварию», а израильтяне в тот же день встретятся с «Барселоной».