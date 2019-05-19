Сегодня ЦСКА сыграет в финале Евролиги с «Анадолу Эфес»

Накануне армейцы в полуфинале обыграли мадридский «Реал» со счетом 95:90. Защитник москвичей Нандо де Коло и Серхио Родригес набрали по 23 очка. Отметим, что российские игроки армейцев очков не набрали.

Турецкий клуб в своем полуфинале обыграл земляков из «Фенербахче» со счетом 92:73. Самым результативным игроком в составе «Эфеса» стал американский защитник Шейн Ларкин.

Отметим, что в личных матчах между ЦСКА и «Анадолу Эфес» внушительное преимущество на стороне российского клуба. Армейцы одержали 12 побед при двух поражениях.

Последний раз «Анадолу Эфес» побеждал ЦСКА 22 февраля 2012 года на групповом этапе со счетом 63:60.

Из тех составов в обоих клубах не осталось ни одного баскетболиста.

Сжить «Эфес» со свету! У ЦСКА нет иного пути. Сегодня – золотой матч «Финала четырех»

Финал четырех Евролиги

Матч за 3-е место. Реал - «Фенербахче» (19:00 мск)

Финал. ЦСКА - «Анадолу Эфес» (21:30 мск)

