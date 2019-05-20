Курбанов – после победы в Евролиге: Обновлю старую татуировку - Советский спорт
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20 мая 2019 08:28БаскетболСметанникова Дарья

Курбанов – после победы в Евролиге: Обновлю старую татуировку

ЦСКА в четвертый раз в истории стал победителем Евролиги.

Форвард армейцев Никита Курбанов поделился эмоциями после победы в Евролиге. ЦСКА в финале турнира обыграл «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21).

- Если вспомнить Берлин, тогда после финальной сирены «накрыло» сильнее. Но и матч был другим. С напряженной концовкой, с тяжелым овертаймом, с борьбой очко в очко до последних секунд… Не то, что сейчас пришлось легче. Но все-таки мы контролировали ход игры. Даже когда счет был равным или «Эфес» ненадолго вырывался вперед. Мы понимали - если все сделаем правильно, за счет опыта, мастерства и командной работы сумеем получить преимущество. Так и вышло.

- Татуировку новую набьете?

- По крайней мере, точно обновлю старую. Добавлю еще одну дату, - смеется Никита, демонстрируя на левом предплечье изображение кубка Евролиги с парой чисел: «08» и « 16» - те годы, в которые он побеждал с ЦСКА. – А так может еще чего придумаю. Просто пока не до этого. Сейчас хочется хорошенько отпраздновать. Прочувствовать этот момент. Насладиться! А после – приехать домой. И слегка отдохнуть.

ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

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