Андрей Ватутин: ЦСКА постарается продлить лидеров, но не все зависит от нас

«Информация о том, что Нандо Де Коло покинет клуб? Я бы не хотел комментировать слухи. Постараемся продлить лидеров, но это не всегда зависит от нас. Как будет подписание, будем анонсировать. Призываю болельщиков проще относиться к тому, что пишут в прессе», - цитирует Ватутина «Матч ТВ».
Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги, победив в финале турецкий клуб «Анадолу Эфес».
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