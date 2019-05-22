Андрей Ватутин: ЦСКА постарается продлить лидеров, но не все зависит от нас Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о возможных изменениях в составе команды.

«Информация о том, что Нандо Де Коло покинет клуб? Я бы не хотел комментировать слухи. Постараемся продлить лидеров, но это не всегда зависит от нас. Как будет подписание, будем анонсировать. Призываю болельщиков проще относиться к тому, что пишут в прессе», - цитирует Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги, победив в финале турецкий клуб «Анадолу Эфес».