Ватутин и члены совета директоров ЦСКА помешали вору ограбить раздевалку команды

Руководители ЦСКА помешали злоумышленнику ограбить раздевалку команды во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (80:62).
Накануне в Баскетбольном центре Московской области неизвестный обокрал игроков «Химок», проникнув в раздевалку команды во время игры. Как минимум восемь человек лишились денег, часов и украшений. После этого преступник отправился в раздевалку ЦСКА, где застал президента клуба Андрея Ватутина и членов совета директоров.
«У ЦСКА все в порядке, – сообщил News.ru в пресс-службе армейцев. – В помещении находились президент клуба Андрей Ватутин и совет директоров, которые попросили его удалиться».
Напомним, победа ЦСКА позволила команде в девятый раз стать чемпионами Единой лиги ВТБ.
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