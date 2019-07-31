Тимофей Мозгов: В «Химках» меня все ждут и любят

Центровой Тимофей Мозгов прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Химками».
«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением, – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт клуба. – Здесь меня все ждут и любят, Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды».
Напомним, в среду «Химки» объявили о подписании однолетнего контракта с Мозговым, который пропустил прошлый сезон из-за травмы. Ранее он выступал за клуб с 2006 по 2011 годы и возвращался в 2011 году во время локаута в НБА.
За океаном Мозгов играл в «Нью-Йорке» (2010-2011), «Денвере» (2011-2015), «Кливленде» (2015-2016), «Лейкерс» (2016-2017), «Бруклине» (2017-2018) и «Орландо» (2018-2019).
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