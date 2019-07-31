Мозгов возвращается в «Химки». В Россию впервые приедет чемпион НБА

В среду клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с Тимофеем Мозговым, который пополнит состав желто-синих вслед за Сергеем Карасевым, Дайрисом Бертансом, Девином Букером и другими новичками команды. «Советский спорт» – о, вероятно, главном трансфере межсезонья в России.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

– «Химки» навсегда останутся для меня родным клубом. Здесь я начал карьеру. Здесь в меня поверили, как в игрока первой пятерки. Отсюда пригласили в сборную России. И то, что я попал в НБА, во многом – именно заслуга «Химок», – признавался Мозгов еще в 2010 году. Уезжая в «Нью-Йорк».

И в каждом слове – правда.

Тимофей родился в Санкт-Петербурге, где и начал играть в баскетбол. В 10 лет вместе с родителями переехал в поселок Энем в Адыгее. В 16 – отправился обратно в Питер, в спортивный интернат. Но мега-перспективным парнем не был. И восходящей звездой не считался. Профессиональные клубы не спешили предлагать ему контракт. Первые шаги на серьезном уровне он делал в составе «ЛенВо» (по сути – в сборной того самого интерната), чуть позже попал в ЦСК-ВВС-2, выступавший в Суперлиге Б, но и там не сумел пробиться в основу. Приглашение в «Химки-2» стало, фактически, последним шансом Мозгова хоть как-то заявить о себе. Когда тебе 20 лет, твои сверстники идут на драфт НБА, а ты сидишь на лавке в фарм-клубах – это такое себе начало карьеры… Но трудолюбие и упорство порою творят чудеса. Именно эти качества Мозгова потом помогут ему в главной лиге планеты. А для начала Тимофей сумел впечатлить тренеров на общем сборе с основным составом «Химок». И попал в главную команду. С которой дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2006/07.

Правда, с дальнего конца скамейки он поначалу поднимался редко. Лишь годом позже, когда желто-синих возглавил итальянец Серджио Скариоло, а основной центровой Мачей Лампе начал получать травмы, Мозгову стали доверять чуть больше времени. И он использовал свой шанс! Что в чемпионате России, что в Кубке Европы он регулярно впечатлял результативностью, умелой защитой и борьбой за подборы. В 2009-м Дэвид Блатт взял его в сборную, и на Евробаскете в Польше (в целом – провальном для нашей команды, не сумевшей защитить титул и выбывшей в четвертьфинале после встречи с Сербией) именно Тимофей стал главным открытием. Против Хорватии он сделал 18+8 подборов, в игре с Македонией – 25+11! Еще никто не знал, что в тот момент на Мозгова положили глаз скауты «Никс».

Через год он подпишет свой первый контракт в НБА.

КАК ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ В НБА

Тимофей отправлялся в «Нью-Йорк» перспективным молодым центровым, но оказался не готовым к резко возросшей конкуренции. Первые месяцы Мозгов провел на лавке за широкими спинами других больших «Никс», пока в матче с «Детройтом» не сделал 23+14, заставив полные трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» скандировать свое имя! Сейчас, оглянувшись назад, можно признать – в НБА россиянин добился гораздо большего, чем от него многие ждали. Возможно – больше, чем он сам ожидал. Мы помним, что было потом – обмен в «Денвер» в рамках трейда Кармело Энтони, несколько лет прозябания на скамье из-за недоверия со стороны Джорджа Карла, потом – резкий прогресс при Брайане Шоу, 93+29 в игре с «Голден Стэйт» (ну ладно, ладно – 23+29), переход в «Кливленд» к Дэвиду Блатту и Леброну Джеймсу, два финала НБА, 28 очков в финальном матче с теми же «Уорриорс» (личный рекорд результативности!), чемпионские перстни в 2016 году и, наконец, контракт на 64 миллиона от «Лейкерс».

Правда, потом начался спад. За «Лейкерс» Тимофей провел 54 игры. Потом был обмен в «Бруклин». Потом – в «Шарлотт» и сразу же – в «Орландо». В предыдущем сезоне он ни сыграл ни секунды. Причина – проблемы с ногой.

Травма колена начала беспокоить Мозгова еще в 2015 году. После финала НБА он перенес операцию, из-за чего не смог приехать в сборную на Евробаскет. Как оказалось, вмешательство врачей не помогло. Боль не ушла, пришлось играть через нее, а это резко сказывалось на действиях центрового. По сути, место игрока основа он потерял еще в «Кавс» при Блатте. При Тайроне Лю и вовсе почти не выходил на паркет. История продолжилась и в «Лейкерс», и в «Бруклине», где тренеры, в конце концов, усаживали Мозгова на лавку. Переехав во Флориду, Тимофей плотно занялся здоровьем. Были новые консультации с медиками, поиск решения проблем, различные варианты лечения… Не помогало, увы, ничего. Фактически, Мозгов до сих пор не может полностью восстановиться. Из-за этого до сих пор не приехал на сбор национальной команды, которая начала подготовку к чемпионату мира. Из-за этого же руководство «Орландо» решило отчислить ТиМо перед его последним по контракту сезоном. Свои 16,7 миллиона он получит – правда, уже не за год, а за три.

КАК НАМЕТИЛОСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Обидно пропустить сезон? Конечно, приятного мало! Но от меня тут ничего не зависело. Я делал все, что мог, чтобы вернуться на площадку. Я всегда оставался в команде. Заранее приходил на тренировки, хотя не мог работать в общей группе. Был на всех матчах, летал на все выезды. И если бы был шанс, сыграл бы обязательно! Но увы, – вздыхал Тимофей.

Сразу после отчисления из «Мэджик» возник вопрос – где окажется россиянин? По сути, вариантов было три – новый контракт в Америке, возвращение в Европу и, самое печальное – конец карьеры.

Понятно, что приоритетом для Мозгова была НБА. В том числе – по семейным причинам. Он прожил в Америке последние восемь лет (не считая небольшого периода в сезоне-2011/12, когда в Лиге был локаут и Тимофей на пару месяцев вернулся в «Химки»). Его сын уже пошел там в школу. Там появилось имущество и друзья. Бросать это все и возвращаться в Россию было сложно даже психологически. «Я больше сам себе не принадлежу. Надо учитывать интересы супруги, ребенка. Так что решение мы примем вместе», – рассказывал Мозгов.

Но новых предложение из НБА не последовало. А слухи о контракте с «Химками» появились еще в середине июля. Заканчивать карьеру Тимофей пока не готов. А вот помочь родной команде в Евролиге – видимо, попытается! То, чего многие ждали, все же свершилось – в среду желто-синие официально объявили о новом, однолетнем контракте с Мозговым.

Сумма, конечно же, не разглашается.

И ЧТО НАС ТЕПЕРЬ ЖДЕТ?

«Химки» проводят монструозное лето, собирая действительно звездный состав! Выйдя в финал Лиги ВТБ, клуб обеспечил себе место в Евролиге, а под него – и солидный бюджет. Последовали важные подписания – сначала продлили контракт с главным тренером (Римас Куртинайтис вернулся в команду зимой, сменив на этом посту Георгиоса Барцокаса). Потом – с Яннисом Тиммой (он перешел еще в марте из «Олимпиакоса», но на правах аренды, да и в Евролиге не сыграл). Летом химчане расстались с Чарльзом Дженкинсом и Андреем Зубковым, не смогли удержать Джордана Мики (и это стало действительно сильной потерей!). Зато переманили из Питера Евгения Валиева, Андрея Десятникова, а главное – Сергея Карасева! Два лучших снайпера России теперь будет играть на пару не только в сборной, но и в клубе, и связка Швед – Карасев потенциально может стать одной из самых результативных в Европе! Добавить к этому переход Девина Букера и Стефана Йовича из немецкой «Баварии» – и вот вам уже очень мощный состав, сопоставимый по уровню с ЦСКА и прочими европейскими грандами. На бумаге, конечно – как все будет в реальности, только увидим.

Последней «дыркой» в составе осталась позиция пятого номера. Отъезд Мики в «Реал» оставил «Химки» без основного центрового. Подписание Тимофея казалось самым мощным из возможных усилений. И оно действительно произошло! Три главные звезды российской сборной теперь сошлись в одном клубе.

Впрочем, вопросы остаются. И первый из них – на каком уровне вернется Мозгов? Он смог убедить руководство команды, что восстановится к началу сезона. Но удастся ли – мы точно не знаем. И, в любом случае, Тимофей не играл больше года! При этом, ему – 33. А травма ноги (даже если боль уйдет окончательно) в это возрасте не проходит бесследно. Тем более, когда речь идет о рослом (216 см), мощном и тяжелом центровом.

Но даже если мы не увидим Мозгова образца финала НБА-2015, его опыт, его умение игры в обороне, его чемпионский характер все равно пригодятся. «Химки» станут сильнее. И точно привлекут особое внимание болельщиков. Еще бы – в России впервые будет играть чемпион НБА!