Римас Куртинайтис: У Мозгова достаточно мастерства, чтобы вспомнить, как он может играть - Советский спорт
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31 июля 2019 13:46БаскетболЛипкин Антон

Римас Куртинайтис: У Мозгова достаточно мастерства, чтобы вспомнить, как он может играть

Мозгов подписал контракт с «Химками».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание однолетнего контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

«Мозгов нам очень поможет, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – У него большое желание, и я думаю, что у нас все получится.

Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть».

Напомним, Мозгов играл в «Химках» под руководством Куртинайтиса в 2011 году во время локаута в НБА. Также в 2006 году он начинал в подмосковном клубе свою профессиональную карьеру и выступал за него до 2010 года.

За океаном он сменил шесть клубов: «Нью-Йорк» (2010-2011), «Денвер» (2011-2015), «Кливленд» (2015-2016), «Лейкерс» (2016-2017), «Бруклин» (2017-2018) и «Орландо» (2018-2019).

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