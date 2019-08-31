Андрей Воронцевич: Судьи на Кубке мира вообще мертвые. Не знают, как играется в Европе - Советский спорт
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31 августа 2019 15:32БаскетболГичунцев Артур

Андрей Воронцевич: Судьи на Кубке мира вообще мертвые. Не знают, как играется в Европе

Форвард национальной команды остался недоволен работой арбитров.

Нападающий сборной России Андрей Воронцевич дал комментарий после победы над коллективом из Нигерии на старте Кубка мира в Китае.

«Если честно, судьи мертвые, вообще мертвяки. Они свистели вообще что-то непонятное. Простите меня, господа судьи, но я к таким судьям не особо хорошо отношусь, которую свистят **** полную. Они, наверное, не знают, как играется в Европе, когда контакт допускается. Мы же не неженки, у нас же не волейбол, где люди через сетку стоят. Надо понимать, что контактный вид спорта у нас. Но я верю в лучшее, что они перестроятся по ходу турнира. Судьи, я в вас верю», – цитирует игрока агентство «РИА Новости».

Отметим, что большую часть матча сборная России вела в счете, однако в конце третьей четверти позволила нигерийцам догнать себя. А в начале четвертой четверти Нигерия вышла вперед. Ее максимальное преимущество составляло восемь очков. И все же сборная России сумела вырвать победу.

Самым результативным в составе российской команды стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 14 очков принес команде Андрей Воронцевич.

В своем втором матче в группе B 2 сентября Россия сыграет с Южной Кореей.

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