Пресс-служба сборной России – о гибели Брайанта: Скорбим со всем миром

Пресс-служба сборной России по футболу оставила запись в официальном твиттере команды после новости о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.
«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе», – говорится в сообщении российской сборной.
41-летний Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант
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