Пресс-служба сборной России – о гибели Брайанта: Скорбим со всем миром Американец погиб в результате авиакатастрофы.

Пресс-служба сборной России по футболу оставила запись в официальном твиттере команды после новости о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе», – говорится в сообщении российской сборной.

41-летний Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Видео с места крушения вертолета, в котором летел Кобе Брайант