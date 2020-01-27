Дзюба – о гибели Брайанта: Мой любимый баскетболист... Просто не верится... 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба скорбит в связи с гибелью легендарного баскетболиста Кобе Брайанта.

«Кобе Брайант... Мой любимый баскетболист... Легенда... Просто не верится... Навсегда в памяти», – написал Дзюба в инстаграме.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще четыре человека разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.