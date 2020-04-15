Руководитель пресс-службы ЦСКА: Итудис точно не скучает вдали от родной Греции Руководитель пресс-службы ЦСКА Николай Цынкевич рассказал, как главный тренер команды Димитрис Итудис переживает карантин.

- Вполне нормально. Он точно не скучает, потому что постоянно находит для себя занятия. Например, довольно часто приходится давать интервью, в том числе и греческим журналистам.

В свободное же время Димитрис выгуливает собаку в парке рядом с домом, с удовольствием проводит время с семьей, чего обычно не хватает по ходу сезона, читает книги, - цитирует Цынкевича News.ru.

Ранее президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев рассказал о том, как нынешняя ситуация может повлиять на российский спорт.

Напомним, что Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона, однако руководство Евролиги пока еще надеется возобновить регулярный чемпионат и провести плей-офф Еврокубка.