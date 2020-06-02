Димитрис Итудис: Милутинов – один из лучших «больших» на континенте До переезда в Россию баскетболист пять лет выступал за греческий «Олимпиакос».

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал подписание сербского центрового Николы Милутинова.

Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших «больших» на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам.

Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, потому к нему будут особые требования. Он восхищен этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов. Уверен, он прибудет в стан команды готовым. Пусть Бог сохранит его здоровье. Мы ждем возможности поработать вместе», – заявил специалист.