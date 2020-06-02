Димитрис Итудис: Милутинов – один из лучших «больших» на континенте

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал подписание сербского центрового Николы Милутинова.
Выступая в отличной команде и под руководством классных тренеров, Никола продемонстрировал, что является одним из лучших «больших» на континенте. В ходе нашего разговора он отметил, что обладает высочайшей мотивацией защищать цвета ЦСКА, доказать это нашим болельщикам.
Николе предстоит выступать на той позиции, где в клубной истории играли много отличных баскетболистов, потому к нему будут особые требования. Он восхищен этой возможности, полон энтузиазма и готов принять вызов. Уверен, он прибудет в стан команды готовым. Пусть Бог сохранит его здоровье. Мы ждем возможности поработать вместе», – заявил специалист.
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