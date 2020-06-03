ЦСКА официально объявил об уходе Хайнса

«Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет. ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом», - сказал Хайнс.
Напомним, Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2014-2019). В 2016 и 2019 годах его признавали лучшим защитником Евролиги. Всего центровой провел за ЦСКА 414 матчей, набрав 3227 очков, сделав 1703 подбора и 284 блок-шота.
Ранее стало известно, что отыгравший последние семь сезонов за ЦСКА Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане». Американец объяснил свой уход, желанием получить новый вызов, который ему предоставиться в итальянской команде.
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