ЦСКА официально объявил об уходе Хайнса ЦСКА сообщил об уходе из команды Кайла Хайнса.

«Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет. ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом», - сказал Хайнс.

Напомним, Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019), шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2014-2019). В 2016 и 2019 годах его признавали лучшим защитником Евролиги. Всего центровой провел за ЦСКА 414 матчей, набрав 3227 очков, сделав 1703 подбора и 284 блок-шота.

Ранее стало известно, что отыгравший последние семь сезонов за ЦСКА Хайнс продолжит карьеру в итальянском «Милане». Американец объяснил свой уход, желанием получить новый вызов, который ему предоставиться в итальянской команде.