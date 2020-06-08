Источник: Швед подписал двухлетний контракт с «Химками» Защитник «Химок» Алексей Швед продолжит выступления за подмосковный клуб.

По информации Encestando, 31-летний защитник подписал соглашение сроком на два года.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о том, что клубу будет сложно сохранить в составе своего лидера Алексея Шведа, если 31-летний атакующий защитник получит серьезное предложение из НБА.

За «Химки» Швед выступает с лета 2015 года. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».