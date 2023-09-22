«Не хочу быть клоуном». Русская биатлонистка скандально бросила сборную ради Европы

В последнее время многие российские спортсмены меняют гражданство и начинают выступать за другие страны. В биатлоне последним примером стала Дарья Виролайнен, получившая возможность бегать за сборную Финляндии на международных соревнованиях.

Случалось подобное и раньше. В 2019 году Ольга Подчуфарова объявила о переходе под флаг Словении, а заодно прошлась по отечественному спорту.

Однако спортсменку ждало разочарование.

Крепкий член сборной

С 2013 по 2018 год Подчуфарова была регулярной участницей международных соревнований в составе сборной России. Её высшим достижением можно считать бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира – 2017 в Хохфильцене. Также годом ранее она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце, что стало для неё первым золотом в рамках этого турнира.

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Доводилось Ольге принимать участие и в Олимпийских играх. В Сочи она пробежала индивидуальную гонку и заняла 49-е место.

В 2018 году Подчуфарова объявила о завершении карьеры. Девушке на тот момент было всего 25 лет, так что решение стало для многих шокирующим.

«Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлечённости, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлечённости переносится в другую сферу. Вообще-то, я всё равно буду где-то рядом. Столько идей назрело, и хочется все это реализовывать!» — написала спортсменка в социальных сетях.

На какое-то время Подчуфарова пропала с радаров. Однако уже через два года Ольга вновь напомнила о себе. Да так, что о ней заговорили буквально все спортивные СМИ России!

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«Это всё шапито»

Летом 2019-го Подчуфарова публично объявила о возвращении в спорт. При этом выступать за сборную России биатлонистка больше не собиралась. Она находилась в процессе получения спортивного гражданства Словении. Ольга рассказала, что у неё есть личные мотивы выступать именно за эту страну, но какие именно, раскрывать не стала. Также она добавила, что ей поступали предложения и из других сборных.

В Союзе биатлонистов России (СБР) переход одобрили. Не возражали вроде бы и в международной федерации. Подчуфарова же решила напоследок громко хлопнуть дверью. Девушка жёстко прошлась по всему российскому спорту.

«В понимании болельщиков весь наш спорт — это какое-то шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В один момент я тоже поняла, что это всё шапито. Но я не очень хочу быть в нём грустным клоуном, а потому меняю вектор», — написала Ольга в соцсетях.

РИА Новости

Разумеется, многие болельщики негативно отреагировали на выступление биатлонистки. Однако уйти красиво Подчуфаровой не удалось. Её оформление в Словении затянулось, а затем и вовсе стало понятно, что никакая новая сборная ей не светит. Официальной причиной назвали недостаточный уровень зарплаты спортсменки для получения гражданства Словении. Впрочем, бывший тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич высказал предположение, что европейцев просто не устроил уровень Ольги.

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Подчуфарова вернулась в Россию и попыталась возобновить выступления на родине. Однако ни выйти на сколько-нибудь приличный уровень, ни тем более пробиться в сборную уже не получилось. В 2022-м спортсменка повторно объявила о завершении карьеры. А о своих резких словах о российском спорте впоследствии высказывалась так:

«В 2018 году я действительно уходила на фоне эмоционального истощения, так что причина кроется ещё и в том моём состоянии. Мне тогда было сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Говорю о Екатерине Юрловой, Антоне Шипулине, Сергее Устюгове. Это нормально? Это не бардак? Это не шапито?» — сказала Подчуфарова в разговоре с ТАСС.

РИА Новости

Ольга также добавила, что СМИ вырвали её цитату из контекста и представили её предательницей. По словам девушки, она никогда не собиралась оставаться жить в Словении. Привыкнуть к повседневной жизни она так и не сумела.