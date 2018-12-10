В Поклюке так хорошо, что не хочется прощаться. 5 инсайдов биатлонной недели

Биатлон 10 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

В чем секрет стрельбы россиянок, кого зовет Пихлер и как биатлонная семья скучает по Шипулину – главные новости с Кубка мира в Поклюке в репортаже спецкора «Советского спорта» с места событий.

Возвращение маэстро

Воспитавший четырех олимпийских чемпионов тюменский наставник Леонид Гурьев долгое время считался едва ли не самым продуктивным женским тренером в стране, однако в последние годы от его услуг отказывались и в сборной страны, а пару лет назад освободили и от работы главным в Тюменской области. Но вместо ожидаемой пенсии заслуженный специалист получил назначение в сборную команду, где помогает Виталию Норицыну и отвечает за стрелковое направление. Работать с новой командой тренерам пришлось с нуля, однако Гурьев сразу взялся исправлять ошибки в базовой технике спортсменок и учить девушек с азов. Результат приходил постепенно, но 98 из 100 точных выстрелов в преследовании и уверенная работа на рубеже на фоне других команд – это заслуга тренерского штаба. Однако у всех получается по-разному.

К примеру, Маргарита Васильева еще несколько лет назад из-за стрелковой нестабильности на рубеже считалась чуть ли не «мартышкой с гранатой», однако за лето устранила массу пробелов и прибавила по всем показателям. Единственным недостатком ее был лишь мандраж, но и с ним новичок сборной справилась со второй гонки. Вспоминается, как точно также за несколько лет в первой сборной Ирина Трусова-Услугина улучшила свои стрелковые показатели с 70 до 90 процентов. Но не все спортсменки сборной одинаково доверяют тренерскому штабу. К примеру, Светлана Миронова за последнее время ничуть в работе над точностью не сдвинулась, да и особого рвения к тренажу не проявляет. Возможно, дело в том, что в вопросах подготовки она доверяет другим людям, а не специалистам тренерского штаба.

Пихлер скучает по Ростовцеву

В недавней нашей беседе Вольфганг Пихлер с удовольствием вспоминал времена, когда он в тандеме с Павлом Ростовцевым возглавлял сборную России. С помощником из Красноярска ему было настолько комфортно, что он не отказался бы видеть его и в Швеции. Однако Павел пока не ответил согласием, так как занят работой в законодательном собрании Красноярского края и не намерен в ближайшее время продолжать тренерскую карьеру. Она была совсем недолгой и продолжалась с 2012 по 2014 год.

Словенцы положили глаз на Джиму

Победительница первой личной гонки сезона Юлия Джима весь подготовительный период тренировалась отдельно со сборной Словении под руководством ее главного тренера Уроша Велепеца. Их сотрудничество в национальной команде было столь продуктивным, что продолжение совместной работы было обязательным условием спортсменки для продолжения карьеры. У федерации просто не было выбора, кроме как пойти ей на встречу, тем более, по заявлениям украинской прессы у них с Велепецем не только рабочие отношения. Вдохновленные опытом натурализации Якова Фака предприимчивые словенцы тут же положили на девушку глаз и предложили гражданство. Однако уйти без двухлетнего карантина ей никто не даст, а в декрет Юлия пока не собирается. В итоге она осталась с украинской командой. Однако на мой вопрос о натурализации, Джима поставила не точку, а скорее многоточие. Сказала, что пока ее все устраивает и она надеется, что продолжит выступать за Украину. Надеется, а не уверена, значит при случае может прибегнуть и к шантажу.

Лидер присутствует незримо

Антона Шипулина в расположении сборной России в Поклюке не было, но его дух незримо присутствовал. О нем звезд биатлона спрашивали журналисты, его возвращением интересовались иностранцы, а российский герой этапа Александр Логинов говорил, что именно Антон, а не он настоящий лидер команды. Шипулин также принимает активное участие в жизни сборной. Он пригласил Цветкова потренироваться в Обертиллиахе и вместе подготовиться к «Ижевской винтовке», а также был очень расстроен, когда Бабиков и Цветков отобрались в сборную и, наверняка, готов был уступить свое гарантированное место кому-то из них, но такие схемы в нынешней прозрачной системе отбора не работают.

В Хохфильцене пока нет снега

Сборная России с Поклюкой еще не прощается. По крайней мере еще на два дня. В Хохфильцене до сих пор нет свежего снега, а заготовленный с прошлого года разложат только к среде – дню официальных тренировок. Именно поэтому наша команда останется здесь еще на два дня, проведет тренировки, первая из которых состоится завтра утром и только во вторник вечером планирует перебраться в Австрию, где остановится в привычном для себя городке Леоганге. Место здесь действительно удачное. Семь этапов подряд на трассах Словении россияне не обходятся без медалей. Так бы и на чемпионате мира через два года.