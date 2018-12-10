В Поклюке так хорошо, что не хочется прощаться. 5 инсайдов биатлонной недели

В чем секрет стрельбы россиянок, кого зовет Пихлер и как биатлонная семья скучает по Шипулину – главные новости с Кубка мира в Поклюке в репортаже спецкора «Советского спорта» с места событий.
Воспитавший четырех олимпийских чемпионов тюменский наставник Леонид Гурьев долгое время считался едва ли не самым продуктивным женским тренером в стране, однако в последние годы от его услуг отказывались и в сборной страны, а пару лет назад освободили и от работы главным в Тюменской области. Но вместо ожидаемой пенсии заслуженный специалист получил назначение в сборную команду, где помогает Виталию Норицыну и отвечает за стрелковое направление. Работать с новой командой тренерам пришлось с нуля, однако Гурьев сразу взялся исправлять ошибки в базовой технике спортсменок и учить девушек с азов. Результат приходил постепенно, но 98 из 100 точных выстрелов в преследовании и уверенная работа на рубеже на фоне других команд – это заслуга тренерского штаба. Однако у всех получается по-разному.
К примеру, Маргарита Васильева еще несколько лет назад из-за стрелковой нестабильности на рубеже считалась чуть ли не «мартышкой с гранатой», однако за лето устранила массу пробелов и прибавила по всем показателям. Единственным недостатком ее был лишь мандраж, но и с ним новичок сборной справилась со второй гонки. Вспоминается, как точно также за несколько лет в первой сборной Ирина Трусова-Услугина улучшила свои стрелковые показатели с 70 до 90 процентов. Но не все спортсменки сборной одинаково доверяют тренерскому штабу. К примеру, Светлана Миронова за последнее время ничуть в работе над точностью не сдвинулась, да и особого рвения к тренажу не проявляет. Возможно, дело в том, что в вопросах подготовки она доверяет другим людям, а не специалистам тренерского штаба.
В недавней нашей беседе Вольфганг Пихлер с удовольствием вспоминал времена, когда он в тандеме с Павлом Ростовцевым возглавлял сборную России. С помощником из Красноярска ему было настолько комфортно, что он не отказался бы видеть его и в Швеции. Однако Павел пока не ответил согласием, так как занят работой в законодательном собрании Красноярского края и не намерен в ближайшее время продолжать тренерскую карьеру. Она была совсем недолгой и продолжалась с 2012 по 2014 год.
Победительница первой личной гонки сезона Юлия Джима весь подготовительный период тренировалась отдельно со сборной Словении под руководством ее главного тренера Уроша Велепеца. Их сотрудничество в национальной команде было столь продуктивным, что продолжение совместной работы было обязательным условием спортсменки для продолжения карьеры. У федерации просто не было выбора, кроме как пойти ей на встречу, тем более, по заявлениям украинской прессы у них с Велепецем не только рабочие отношения. Вдохновленные опытом натурализации Якова Фака предприимчивые словенцы тут же положили на девушку глаз и предложили гражданство. Однако уйти без двухлетнего карантина ей никто не даст, а в декрет Юлия пока не собирается. В итоге она осталась с украинской командой. Однако на мой вопрос о натурализации, Джима поставила не точку, а скорее многоточие. Сказала, что пока ее все устраивает и она надеется, что продолжит выступать за Украину. Надеется, а не уверена, значит при случае может прибегнуть и к шантажу.
Антона Шипулина в расположении сборной России в Поклюке не было, но его дух незримо присутствовал. О нем звезд биатлона спрашивали журналисты, его возвращением интересовались иностранцы, а российский герой этапа Александр Логинов говорил, что именно Антон, а не он настоящий лидер команды. Шипулин также принимает активное участие в жизни сборной. Он пригласил Цветкова потренироваться в Обертиллиахе и вместе подготовиться к «Ижевской винтовке», а также был очень расстроен, когда Бабиков и Цветков отобрались в сборную и, наверняка, готов был уступить свое гарантированное место кому-то из них, но такие схемы в нынешней прозрачной системе отбора не работают.
Сборная России с Поклюкой еще не прощается. По крайней мере еще на два дня. В Хохфильцене до сих пор нет свежего снега, а заготовленный с прошлого года разложат только к среде – дню официальных тренировок. Именно поэтому наша команда останется здесь еще на два дня, проведет тренировки, первая из которых состоится завтра утром и только во вторник вечером планирует перебраться в Австрию, где остановится в привычном для себя городке Леоганге. Место здесь действительно удачное. Семь этапов подряд на трассах Словении россияне не обходятся без медалей. Так бы и на чемпионате мира через два года.