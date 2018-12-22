Айсберг по имени Логинов. Колонка Юрия Цыбанева

Биатлон 22 декабря 2018 19:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Цыбанев Юрий

В декабре новый лидер биатлонной сборной России вышел на уровень Антона Шипулина.

А вот это уже весомый фактический материал для оценки работы нового штаба сборной России – четыре медальные гонки Александра Логинова в Поклюке и Нове-Место. Легко можно почувствовать разницу с показателями прошлого сезона, когда в пятнадцати личных гонках Кубка мира Логинов дважды добирался до четвертого места, а в целом его результаты шли враскосяк.

Вообще преследование в Нове-Место стало в известной мере реабилитацией мужской сборной. Давно мы не видели такого Евгения Гараничева, почти безупречно выдерживающего пытку (для него это – именно пытка) четырьмя огневыми рубежами. Равно как и Матвея Елисеева, приводящего меткость в соответствие с ходом.

Но Логинов – особая статья. Потому что это единственный наш биатлонист в мужской команде, чей потенциал был известен, но почти до сих пор не реализован. И о высоте планки при такой реализации можно было только гадать.

Теперь какая-то часть айсберга по имени Логинов вышла на поверхность. Четыре призовые гонки в декабре – это российский топ-уровень текущего десятилетия. Четыре такие гонки были в сезоне-2016/17 у Антона Шипулина – и тоже два «серебра» и две «бронзы». Двумя сезонами раньше, в декабре 2014-го, Антон имел более высокую пробу добытых драгметаллов, завоевав два «золота».

Заметим, что и на втором этапе в разреженном воздухе Хохфильцена Логинов не допустил провала, оставшись на приемлемом уровне, – чтобы теперь, выходит, снова совершить восхождение в тройку.

И не стоит печалиться о том, что Логинов не достал-таки Бе-младшего на финише преследования. Головокружение от подобного гиперуспеха – сожрать ходом отставание от быстрейшего гонщика современного биатлона! – вряд ли сослужило бы Логинову добрую службу. Преследование в Поклюке – да, было «его». И тогда он это твердо знал. Помните интервью после того финиша: «Я шел на первое место (уйдя с Бе-младшим вместе после четвертого рубежа, и то был принципиально другой расклад – Прим.авт.). Но каждый раз мне что-то мешает…».

Ну да, тот «спотыкач» Логинова выглядел со стороны случайным и глупым. Сбить практически самого себя в ключевой момент?! Но знаете, спортивная фортуна редко бывает слепой. И она в тот момент вроде как потребовала более весомых и продолжительных доказательств потенциала от спортсмена с неустойчивой, скажем так, репутацией и неопределенным статусом в иерархии.

Что ж, Логинов подсказку судьбы воспринял правильно. Стабильность в двух гонках третьего этапа – тому подтверждение.

Теперь с нарастающим интересом ждем, что дальше. Шипулину не здорово удавалось переносить свои декабрьские успехи в новый год. Но Логинов пока – именно что айсберг, поднимающийся над биатлонной поверхностью – тогда как Шипулина мы знали, как самих себя.

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