Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира - Советский спорт
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12 января 2020 18:15БиатлонТигай Лев

Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира

Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым.

Масс-старт – единственная гонка, в которой Александр Логинов еще не завоевывал медалей КМ. Для всей мужской сборной эту дистанцию коронной тоже не назовешь. Последний раз наши попадали здесь на подиум больше год назад – в декабре 2018-го, когда Евгений Гараничев взял бронзу в Нове-Место.

ДУЛО ТО СПРАВА, ТО СЛЕВА

За сегодняшним масс-стартом Гараничев вынужден был наблюдать в качестве зрителя. Скромное 28-е место в позавчерашнем спринте позволило ему подняться с 31-го в общем зачете Кубка мира лишь на 29-е, а чтобы отобраться в число участников гонки, надо было попадать в топ-25. Жаль: судя по субботней эстафете Евгений постепенно обретает хорошую форму.

Хотя разрыв между Логиновым и Матвеем Елисеевым с одной стороны и остальной российской командой с другой все-таки велик. Кроме этих двоих никто из наших биатлонистов в личных гонках этого сезона ни разу не смог попасть даже в первую десятку. Неудивительно, что воскресное представительство России на трассе Оберхофа Логиновым-Елисеевым и ограничилось. По этому показателю наших превзошли не только признанные гранды вроде Норвегии (4 человека), Франции и Германии (по 5), но и, например, австрийцы (3).

Снег шел и в субботу, и в воскресенье, но организаторы оставили сокращенный круг в 2,5 км, который биатлонисты преодолели шесть раз вместо обычных пяти. Между первым и вторым стрелкового перерывчика не было. Капризная немецкая погода обошлась без тумана и осадков, однако ветер вел себя совершенно непредсказуемо, постоянно меняя как силу, так и направление. Немудрено, что каждый из 30 стартовавших промазал минимум дважды.

БЕ-СТАРШИЙ В ОДИНОЧКУ НЕ ПОТЯНУЛ

Выигравшим в этой лотерее оказался Мартен Фуркад. Француз, сделав в Оберхофе победный дубль, отобрал лидерство в общем зачете КМ у Йоханнеса Бе, который пропускает минимум два первых этапа в 2020 году из-за рождения ребенка. Постоять за честь семьи мог бы Тарьей Бе, шедший в КМ чуть впереди Фуркада, но старший из норвежских братьев капитулировал перед ветром: семь неточных выстрелов и 25-е место.

Логинов с Елисеевым, пропустившие вчерашнюю эстафету, в плане лыжной скорости выглядели не то, чтобы плохо, но и не супер. Так, серединка-наполовинку. Побороться за призовое место оба могли только при хорошей стрельбе. К сожалению, Александр начал мазать с первого же рубежа, а Матвей продержался только до второго, где ошибся дважды. Это, конечно, не 21 промах Мироновой и Куклиной в женском масс-старте, но приятного все равно мало. Второй кубковый этап подряд сборная России остается без медалей.

Посмотрим, удастся ли прервать эту серию неудач на следующей неделе, когда биатлонный караван переедет в Рупольдинг. Все-таки там погода менее капризная. Первая гонка – женский спринт – запланирована на среду, 15 января.

V

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 387
2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374
3. Симон Дестье (Франция) – 352
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 342
5. Александр Логинов (Россия) – 329
...10. Матвей Елисеев (Россия) – 257

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