Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о победе Александра Логинова в спринтерской гонке ЧМ-2020.

– Сергей, ожидали такого результата?

– Скажу так: немного неожиданная победа, но очень долгожданная. Сразу – золото, это очень здорово.

– Но по смешанной эстафете было видно, что Логинов в очень хорошей форме. Если б ему не «привезли» перед последним этапом 1,40 отставания, вполне мог затащить команду на пьедестал.

– Пожалуй, соглашусь. Слагаемые успеха? Главное слагаемое, это характер Александра. Все мы знаем, что сегодня непростой день для нашего биатлона, пришло известие о нарушении антидопинговых правил Сергеем Устюговым. Из-за этого Россию лишили золотой медали в эстафете на Ирах в Сочи. Понятно, что в день гонки такую новость тоже надо было пережить, хорошо собраться на гонку, абстрагироваться от всего. И Саше Логинову это удалось.

Ну и плюс, нам удалось решить перед чемпионатом мира проблемы с техническими моментами – с патронами, лыжами и т.д. Усилили мы сервис группу. Эти факторы тоже очень важны.

– Немного назад вернемся. Что скажете про выступление наших девушек?

– Сегодня была почти идеальная погода, она не влияла на стрельбу. Вчера, во время женской гонки, ветер внес большие коррективы. Даже лидеры мирового биатлона делали по шесть промахов. Если говорить о беге, то Юрлова и Куклина бежали с лидерами практически в один ноги. Юрлова с тремя кругами проиграла минуту победителям.

– На женскую эстафету есть надежда?

– Про победу говорить не буду, но есть шансы на успех – можем при удачном раскладе зацепиться за подиум.

– Возвращаясь к мужскому спринту, не будем забывать и про Матвея Елисеева. Если бы не ушел на первом рубеже на штрафной круг, мог побороться и за более высокое место.

– Это так, но посмотрим, как будет в гонке преследования. Ждем ее с нетерпением. Хотелось бы, чтобы вся команда поддерживала лидера. Вот бы нам еще одного-двух ребят увидеть в топ-10, как, к примеру, норвежцы или французы.

– Об этом остается только мечтать, но есть объективная реальность – хотелось бы, чтобы в нашей футбольной сборной играли Азар или Мбаппе, но нет у них таких, не родила земля русская. Так же сейчас и в биатлоне.

– Соглашусь, – смеется Чепиков. – Это объективная реальность.

– Надеемся на эстафеты?

– На эстафеты, но и не будем забывать про завтрашнюю гонку преследования.