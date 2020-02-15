12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках - Советский спорт
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15 февраля 2020 18:30БиатлонВелиев Эмиль

12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках

Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце.

Первое золото в мужских гонках за 12 лет

Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринте на десять километров. Эта награда стала первой за 12 лет для россиян в мужских личных гонках на чемпионатах мира и первой на для самого Логинова. Более того, это достижение наконец-то прервало неудачную серию наших спортсменов из 28 гонок подряд без медалей. «Советский спорт» вспомнил, как неудачно все начиналось.

Идем на рекорд

Сборная России по биатлону продолжала обновлять антирекорды по количеству гонок. Наша команда не попадала в медали уже на протяжении двух месяцев, а общее количество стартов без наград достигло космических 28. До недавнего момента последний раз россиян видели на подиуме на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Там сначала все тот же Логинов занял второе место в гонке преследования, а потом женская команда завоевала серебро в эстафете. С тех пор как отрезало. На чемпионате мира в Антхольце россияне начали вроде бы неплохо: для нынешнего состояния команды шестое место в смешанной эстафете – нормальный результат. После этого случился провальный женский спринт и еще одно достижение со знаком «»: ни одной из россиянок не оказалось даже в топ-20, это худший результат для женской сборной за все время выступления на ЧМ.

Откуда ноги растут

Вроде бы хочешь разобраться, в чем проблема – но не можешь даже понять, с чего начать. Сборная России по биатлону сейчас – это непонятная и плохо работающая система, где одни тренеры валят ответственность за неудачи на других, президент Союза биатлонистов дает оптимистичные прогнозы (три медали на чемпионате мира), при этом в сборной почему-то нет шлифт-машины, чтобы банально подвести лыжи к гонке (главный атрибут спортсменов последний раз специально подготавливался три недели назад в Эстонии). Хаос никогда не приводит к хорошим результатам, в национальной команде должны это понимать, но времени и возможности строить все с нуля попросту не осталось – сезон надо заканчивать и заканчивать достойно.

Главная надежда

Одним из немногих светлых пятен в сборной был и остается Логинов. Он не только последним из мужчин брал медали, но и, несмотря на все трудности, набрал хорошую форму и всерьез претендовал на медали в мужском спринте на десять километров. Гонку лидеры общего зачета: Тарьей Бе, Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад начинают практически друг за другом. Было ясно, что эти спортсмены как обычно поборются за высшие награды. Дистанцию все трое проходят ровно, но олимпийские чемпионы, в отличие от Фийона-Майе еще и стреляют точно, и, кажется, что второму номеру мирового рейтинга придется тяжело, если бы не одно но… Француз показывает сумасшедшую форму на трассе, «привозит» Бе целых 17 секунд, а Фуркаду – 13. После того, как старший Бе финиширует четвертым, становится ясно, что в борьбу за медали могут вмешаться только Логинов и Эмильен Жакелен. И Александр показал, чего стоит! Восстановившись от всех травм, он вышел на трассу, готовый бежать за себя и за тех парней – партнеров по сборной. С первых отрезков россиянин выигрывает у пришедшего первым Фийона-Майе по семь секунд и своего уже не упускает. Точная стрельба, и Логинов приезжает на финиш с лучшим предварительным результатом. Из опасных претендентов на медали позади остается только третий мушкетер – Жакелен. Француз идет с преимуществом в пять секунд относительно нашего спортсмена, остается последняя стрельба. И, промах Жакелена… Это означает, что у России сегодня ЗО-ЛО-ТО! Тут все впервые: первая медаль высшего достоинства на этом турнире, первое золото для Логинова на чемпионатах мира и вовсе первая награда за последние два месяца для нашей команды. Неудачная серия из 28 гонок без подиумов наконец-то прервалась. Над Доломитовыми Альпами сегодня звучит российский гимн.

Несмотря на сложности, которые преследуют российский биатлон в последнее время, наши спортсмены по-русски сначала загнали себя в трудное положение, а потом с честью оттуда выбрались. Кроме Логинова стоит также отметить молодых Никиту Поршнева и Матвея Елисеева. Земляк чемпиона (Поршнев, как и Логинов, – уроженец Саратова), неплохо начинал, отработал обе стрельбы без ошибок, но в середине дистанции «ногами» начал проигрывать много и занял только 19-е место. Елисеев на трассе шел отлично, но смазал один патрон на «стойке», после чего провалил решающий отрезок, хотя итоговую 12-ю позицию точно может занести себе в актив.

Антхольц (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
Спринт

1

Сборная России после огневых рубежей

2

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 649
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 586
3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 522
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 504
5. Симон Дестье (Франция) – 502
6. Александр Логинов (Россия) – 496
...12. Матвей Елисеев (Россия) – 361
…33. Евгений Гараничев (Россия) – 104

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