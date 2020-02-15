«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова

Александр Логинов стал чемпионом мира, что удивило его соперников, которые сразу вспомнили допинговое прошлое российского биатлониста.

– Учитывая то, что мы знаем о нем, и его слабые результаты на лыжне, это немного странно, – сказал норвежец Йоханнес Бе в интервью NRK.no.

Его брат Тарьей сказал то же самое, но другими словами.

– Трудно осознавать, что ты стал четвертым, тогда как победу одержал тот, кто был пойман раньше на допинге, – сокрушался старший Бе. – Чувствую, что это незаслуженно по отношению к нам, честным спортсменам. Он не заслуживает быть здесь. Россия опять во всех заголовках. Сегодня мы получили бронзовую медаль, потому что она обманывала. Но сегодня же я и потерял бронзу по той же причине. От этого уже порядком устаешь, но мы не можем убрать его из протокола. В любом случае мы сегодня немного отпразднуем.

– Поздравите его?

– Не знаю, но мы точно пойдем на церемонию награждения.

– Ждете, что через шесть лет снова получите медаль по почте?

– Нет, это не то, о чем мы будем разговаривать сегодня. Это не имеет отношения к тому, что он делает сейчас. Сейчас он определенно чист. Он был отстранен за ЭПО. Я говорю сейчас о его прошлом. У нас великолепная биатлонная семья, в которой много противостояний. Сегодня была норвежско-французская дуэль, но в нее вмешался русский.

Традиционный критик Логинова Себастьян Самуэльссон также не стал молчать.

– Мне кажется, очень грустно, что отстраненный за ЭПО возвращается и становится чемпионом мира. Это позор для всего спорта, – возмущался в микст-зоне швед. – В раздевалке было много жестких выражений. Не знаю, стоит ли мне их озвучивать. Многие недовольны тем, что происходит. Другие команды не находят ничего хорошего в том, что можно обмануть, вернуться и выиграть золото.

Ставший бронзовым призером француз Мартен Фуркад был мене категоричен.

– Все знают мое отношение к Логинову, – сказал 11-кратный чемпион мира. – Я не буду заново начинать эту медиа-игру. Хочу остаться в стороне. Грустно, что чемпион мира не общается. Хотя в его защиту надо сказать, что обстановка сложная. Кроме того, считаю, что Международный союз биатлонистов выбрал неправильное время для объявления наказания (Слепцовой и Устюгова).