Вилухина и Романова лишены медалей Олимпиады в Сочи и пожизненно дисквалифицированы
Российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил.
Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.
Таким образом, Вилухина осталась без серебра в спринте. Также вся российская эстафетная команда лишилась серебряной медали. В эстафетную четверку входили и Вилухина, и Романова.
Напомним, что из-за санкций МОК Россия ранее лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Сочи.