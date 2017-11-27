Как сообщает официальный сайт МОК, Вилухина и Романова дисквалифицированы пожизненно. Их результаты на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи были аннулированы.

Таким образом, Вилухина осталась без серебра в спринте. Также вся российская эстафетная команда лишилась серебряной медали. В эстафетную четверку входили и Вилухина, и Романова.

Напомним, что из-за санкций МОК Россия ранее лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Сочи.

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