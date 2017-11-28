Напомним, что в понедельник МОК аннулировал результаты Ольги Вилухиной и Яны Романовой на ОИ-2014 в Сочи. Таким образом, сборная Россия лишилась двух серебряных медалей – в спринте и женской эстафете.

«Если Яна Романова и Ольга Вилухина решат бороться и отстаивать свое честное имя, я готов обеспечить им любую юридическую и финансовую поддержку. Положительный опыт в этой сфере у нас есть. Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса «торговца смертью» Родченкова», - приводит слова Прохорова ТАСС.