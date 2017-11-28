Напомним, комиссия МОК лишила Вилухину серебряной медали в эстафете на ОИ-2014 в Сочи. Таким образом, сборная Чехии автоматически получает бронзовые медали Игр-2014.

«Зря радуется Ландова. Я лично свои медали никому отдавать не собираюсь. Они мной честно заработаны, две мои кровинушки. Никто не посмеет их у меня забрать. Я в этой ситуации не виновата. Все мои пробы на протяжении всей карьеры – отрицательные. За что у меня забирают две серебряные награды?», - цитирует Вилухину «Матч ТВ».