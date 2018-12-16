Вольфганг Пихлер: У меня есть информация, которая подтверждает, что Родченков не прав

Биатлон 16 декабря 2018 16:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что у него есть информация, подтверждающая, что бывший глава московской лаборатории Григорий Родченков не прав во всем, что говорит.

- У меня есть информация, как все происходило в России, когда я там работал. Эта информация подтверждает, что Родченков не прав во всем, что он говорит. Будет создана независимая группа IBU, которой я передам информацию. Когда эта группа разберется, станет понятно, что Родченков говорит неправду. Не знаю, что происходило в Сочи, но моя работа - чистая и честная. Не признаю обвинений в адрес спортсменок, с которыми я работал, - приводит слова Пихлера «Матч ТВ».

Ранее Пихлер заявил, что не понимает, почему в мире так верят свидетельствам бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.