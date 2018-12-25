Тихонов – о решении Шипулина завершить карьеру: За последнее время Антон обленился

Биатлон 25 декабря 2018 12:03 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение 31-летнего российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру.

Олимпийский чемпион 2014 года брал паузу в спорте после несостоявшейся для него Олимпиады-2018. Шипулин должен был вернуться в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира, но из-за визита австрийской полиции и плохого самочувствия решил, что пора заканчивать карьеру.

«С его отношением к делу и его тренерским коллективом — Крючков, Гербулов и спарринг-партнер Волков, я не сомневался, что он закончит карьеру. За последнее время Антон с этой командой обленился. Он так и не стал тем, кем он должен был стать — капитаном команды.

Он не выполнял и половину нагрузок от тех, что выполнял Фуркад. Хотя потенциально он ему ничем не уступал, а в отдельных скоростных моментах Антон был даже лучше, но этим не воспользовался. Есть старая истина — талант принадлежит народу. К сожалению, у Шипулина он принадлежит только ему. Избаловали парня.

Результаты падают, надо сокращать финансирование. Большой спорт не приносит материальных благ, он сидит на шее у налогоплательщиков, это нельзя забывать. Биатлонисты моего поколения старались продлить карьеру как можно больше, я в 29 лет после третьей Олимпиады был вычеркнут из списка, я боролся четыре года и выиграл два золота, серебро и бронзу. Я хотел поехать и на пятую, но не дали. А этот добровольно отказывается. И его мононуклеоз — это вранье, отмазка. Тренером он не будет работать точно, найдет теплое место и на этом все закончится. Я абсолютно не согласен с его решением», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.