Вольфганг Пихлер: Участие Логинова в гонках не должно вызывать никаких вопросов

Биатлон 19 января 2019 15:41 Источник: «РИА Новости»

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер считает, что тема с Александром Логиновым не стоит такого внимания.

- Безусловно, СМИ раздувают ситуацию: журналисты постоянно задают вопросы, чтобы «выудить» какое-то высказывание, с которым они потом смогут играть. Но факт остается фактом: Логинов отбыл свое наказание, будучи отстраненным от спорта на два года. Сейчас его участие в гонках не должно вызывать никаких вопросов. В обычной жизни все работает точно также: у человека всегда есть второй шанс, - приводит слова Пихлера РИА «Новости».

Напомним, что ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил в 2013 году, за которое он отбыл двухлетнюю дисквалификацию.