Цветков по состоянию здоровья пропустит этап Кубка мира в Антхольце - Советский спорт
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Биатлон23 января 2019 15:13Источник: «РИА Новости»Автор: Сметанникова Дарья

Цветков по состоянию здоровья пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Максим Цветков пропустит этап Кубка мира в Антхольце.

«Максим не совсем хорошо себя чувствует, поэтому мы решили дать ему возможность отдохнуть», - цитирует Хованцева РИА Новости.

В среду биатлонист тренировался вместе с женской командой по облегченной программе. Ранее Цветков отобрался на три январских этапа Кубка мира.

Этап в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.

Ранее стал известен состав мужской сборной России на североамериканские этапы Кубка мира.

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