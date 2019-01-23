Цветков по состоянию здоровья пропустит этап Кубка мира в Антхольце

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Максим Цветков пропустит этап Кубка мира в Антхольце.
«Максим не совсем хорошо себя чувствует, поэтому мы решили дать ему возможность отдохнуть», - цитирует Хованцева РИА Новости.
В среду биатлонист тренировался вместе с женской командой по облегченной программе. Ранее Цветков отобрался на три январских этапа Кубка мира.
Этап в Антхольце пройдет с 24 по 27 января.
Ранее стал известен состав мужской сборной России на североамериканские этапы Кубка мира.