Президент СБР – о непопадании Глазыриной в сборную России: Пока к ней остаются вопросы

В женскую сборную России не попала биатлонистка Екатерина Глазырина, отбывшая двухгодичную дисквалификацию.
Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал решение не включать Глазырину в список национальной команды.
«Глазырина — большой молодец, она подключилась к работе, но тренерский штаб принял такое решение. Да, она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России, но это была только одна гонка. Пока к ней остаются вопросы, посмотрим, что будет дальше», - цитирует Драчева «Р-Спорт».
Полный состав сборной России на следующий сезон можно посмотреть здесь.
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