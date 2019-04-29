Президент СБР – о непопадании Глазыриной в сборную России: Пока к ней остаются вопросы - Советский спорт
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29 апреля 2019 17:58БиатлонСметанникова Дарья

Президент СБР – о непопадании Глазыриной в сборную России: Пока к ней остаются вопросы

Союз биатлонистов России официально утвердил и согласовал с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки.

В женскую сборную России не попала биатлонистка Екатерина Глазырина, отбывшая двухгодичную дисквалификацию.

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал решение не включать Глазырину в список национальной команды.

«Глазырина — большой молодец, она подключилась к работе, но тренерский штаб принял такое решение. Да, она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России, но это была только одна гонка. Пока к ней остаются вопросы, посмотрим, что будет дальше», - цитирует Драчева «Р-Спорт».

Полный состав сборной России на следующий сезон можно посмотреть здесь.

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