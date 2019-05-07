Виктор Майгуров: В списке кандидатов в сборную России есть фамилии, лично мне не очень знакомые На минувшей неделе Союз биатлонистов России представил состав сборной России на сезон-2019/20.

Двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров оценил состав сборной России на следующий сезон.

«Всегда говорю так: если спортсмен сильный, то место в команде ему обеспечено. С лидерами все понятно — они прежние, как у мужчин, так и у женщин. Обычно борьба идет за 7-8-ю вакансию. Здесь руководство СБР всецело доверяет тренерам, которые знают потенциал каждого претендента.

В списке кандидатов в национальную команду есть фамилии, лично мне не очень знакомые, но ответственность в данном случае полностью лежит на тренерском штабе», — приводит слова Майгурова официальный сайт Олимпийского комитета России.

С составом можно ознакомиться здесь.