Биатлонист Печенкин принял решение завершить карьеру - Советский спорт
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25 июня 2019 15:46Биатлон

Биатлонист Печенкин принял решение завершить карьеру

Дисквалифицированный российский биатлонист Александр Печенкин принял решение завершить карьеру.

- Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры, - цитирует мать 27-летнего спортсмена ТАСС.

Ранее стало известно, что Международный Союз биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации Александра Чернышова и Александра Печенкина сроком на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что основанием для открытия дел послужили данные, предоставленные информатором WADA Григорием Родченковым. Также в нарушении допинговых правил подозревались олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, однако в их отношении решение пока не принято.

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